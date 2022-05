Next-gen Zaklínače 3 nakonec vyjde ještě letos

Next-gen verze Zaklínače 3 měla vyjít už v létě letošního roku. CD Projekt Red ale odložili projekt na neurčito. Začaly se tedy objevovat spekulace, že se hry dočkáme až v dalším roce. Vývojáři ale fanoušky uklidňují a oznámili na svém Twitteru, že hra vyjde v posledním čtvrtletí tohoto roku. Next-gen Zaklínač 3 vyjde na PC, nové Xboxy a Playstation 5.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022