Kingdom Come: Deliverance dostává na PS5 a Xboxu velký next-gen update a český dabing!

Je to tu! Kingdom Come: Deliverance konečně dostává pořádný upgrade pro novou generaci konzolí, což dozajista potěší všechny fanoušky této parádní hry z českého středověku. Update dnes oznámilo Warhorse Studios skrze stream a byť se svým způsobem nejednalo o příliš velké překvapení vzhledem k únikům, které oznámení předcházely, rozhodně tato zpráva potěší. NextGen Update totiž posouvá už tak skvělou hru na úplně novou úroveň.
Co vlastně tenhle update přináší? Za prvé, grafiku, která se teď rovná ultra nastavení z PC. Textury jsou detailní, prostředí vypadá živěji než kdy dřív a celé to běží v 4K, což na velké televizi nebo monitoru opravdu pocítíte. Ale nejde jen o rozlišení – hra už není limitovaná na 30 fps, ale běží až na 60 snímků za sekundu, a to s FSR upscalingem a anti-aliasingem. Po letech hraní původní verze na PS4 nebo Xbox One, kde se člověk občas musel smířit s trhavým chodem, tak jde o pořádný skok. Najednou totiž máte pocit, že se ocitáte přímo uprostřed středověku, a každý list, každá fontána a každý kousek oblečení působí neuvěřitelně autenticky. Minimálně takové pocity mám z next-gen updatu já.
Konečně český dabing!
A aby toho nebylo málo, nejde jen o grafiku. Update přidává i pár menších, ale příjemných věcí jako například možnost propojit účet Deep Silver, nové dabingy v češtině a japonštině, a lepší lokalizaci tureckého, ukrajinského a brazilského portugalského jazyka. Pro fanoušky, kteří si potrpí na autentický zážitek, tohle opravdu potěší.
A teď ta nejlepší část – pokud hru už vlastníte, aktualizace je úplně zdarma. Není tedy důvod váhat. A pro ty, kdo ještě Kingdom Come nemají, standardní nebo Royal Edition dnes nabízí kompletní zážitek s novými vychytávkami.
Pro mě osobně je tahle aktualizace malým zázrakem. Po letech hraní původní verze na starší generaci konzolí konečně dostává Kingdom Come šanci ukázat, jak úžasná hra ve skutečnosti je. A musím říct, že čekání stálo za to a výsledek je možná ještě sladší, než leckdo čekal – tedy minimálně díky bezplatné aktualizaci. Warhorse Studios opravdu ukázali, že i několik let stará hra může dostat druhý dech a vypadat a fungovat skoro jako úplně nový titul.