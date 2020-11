Mezi nejoblíbenější a nejznámější sportovní hry patří bez debat FIFA. Tento fotbálek každoročně s novým dílem hrají miliony hráčů. S příchodem konzolí nové generace přichází i next-gen FIFA 21 na PS5 a Xbox Series X/S. PC hráči byli velmi podiveni, proč tomu tak není i u nich. EA na tento dotaz řeklo, že nechce zvyšovat HW nároky, jelikož by hru podle nich v současné době příliš sestav nezvládlo. Tvůrci tedy chtějí, aby hru na PC mohlo hrát co nejvíce hráčů. Co myslíte, je to dobrý krok?