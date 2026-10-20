Chytrá domácnost: Lidé ji chtějí hlavně kvůli bezpečí, úsporám a pohodlí

Chytrá domácnost se posouvá od jednotlivých technologických vychytávek k propojenému systému, který dokáže hlídat dům, reagovat na pohyb, řídit vytápění a chlazení nebo automaticky upravovat osvětlení. Podle Českého statistického úřadu měla v roce 2024 alespoň jedno chytré zařízení připojené k síti pětina českých domácností (20 %). Chytrá zařízení pro zabezpečení používalo 7,7 % domácností, zařízení pro řízení spotřeby energií pak 7,8 % a chytré domácí spotřebiče využívalo 15 % domácností.
Vývoj potvrzují také prodejní data DATARTu
Prodeje zařízení z oblasti chytré domácnosti podle statistik DATARTu meziročně vzrostly zhruba o 20 %. U IP kamer byl nárůst o 17 %, zatímco chytré ovládání vytápění rostlo téměř o 15 %. Podle DATARTu se z chytré domácnosti stává především nástroj pro řešení konkrétních potřeb.
„Zákazníci se stále méně ptají, co všechno mohou ovládat mobilem, a více řeší, s čím jim technologie skutečně pomůže. Chtějí mít přehled o tom, co se doma děje, zabezpečit majetek
a zároveň lépe řídit teplotu nebo spotřebu energií. Proto propojení jednotlivých zařízení představuje další fázi vývoje chytré domácnosti,“ říká Tomáš Krňávek, vedoucí obchodního oddělení DATARTu.
Ochrana domácnosti začíná prevencí. Chalupa pod dohledem i na dálku
Zájem o chytré zabezpečení podporuje i přetrvávající riziko vloupání do bytů, rodinných domů
a rekreačních objektů. Policie ČR sice upozorňuje na pokles majetkové kriminality včetně vloupání do obydlí, přesto ale v Česku stále každé dvě hodiny dojde k vloupání do bytu, rodinného domu nebo víkendové chaty.
„Důležitou roli v prevenci hraje kombinace několika bezpečnostních prvků: od kvalitních zámků, o které v DATARTu roste zájem (meziročně o 160 %), přes zabezpečení oken až po venkovní osvětlení s pohybovým senzorem, chytré kamery a další propojené technologie. Ty mohou majitele na podezřelý pohyb okamžitě upozornit prostřednictvím telefonu, při otevření dveří aktivovat alarm nebo automaticky rozsvítit venkovní světlo,“ vysvětluje Tomáš Krňávek a dále dodává: „Například IP kamery dnes lidé pořizují nejen kvůli samotnému záznamu, ale především kvůli možnosti mít svůj dům, byt nebo chatu pod kontrolou na dálku. 17% meziroční růst prodejů IP kamer ukazuje, že jde o jednu z oblastí, kde se chytrost výrazně prosazuje.“
Teplo, chlad i spotřeba pod kontrolou
Výraznou oblastí v segmentu chytré domácnosti je její přínos ve vědomém řízení energií. Chytré termostaty, hlavice a senzory umožňují přizpůsobovat vytápění skutečnému provozu domácnosti. Teplota může automaticky klesnout v době, kdy jsou obyvatelé v práci, a zvýšit se před jejich návratem. Na dálku lze zároveň připravit vytápění například před příjezdem na chalupu. „Systémy vytápění a chlazení se tak mohou stát jedním společným řízeným celkem, který reaguje na teplotu, čas, přítomnost lidí nebo aktuální režim domácnosti,“ říká Tomáš Krňávek.
O významu efektivního vytápění svědčí i širší chování domácností, a to nejenom v Česku. Studie publikovaná v časopise Technological Forecasting and Social Change na základě průzkumu přibližně 5 500 respondentů z osmi evropských zemí ukázala, že mezi vlastnosti chytrých termostatů, které domácnosti oceňují, patří úspora nákladů na vytápění, vzdálené ovládání teploty a možnost sledovat změny ve spotřebě. Autoři uvádějí potenciál chytrých termostatů snížit spotřebu tepelné energie až o 10 % bez ztráty komfortu, přičemž skutečný výsledek závisí na konkrétní domácnosti a způsobu používání. „Chytré ovládání vytápění dokáže přizpůsobit teplotu aktuální potřebě domácnosti. Největší přínos je v automatizaci – domácnost nemusí být vytápěna naplno v době, kdy doma nikdo není, a zároveň může být připravená na návrat obyvatel. Podle našich prodejních dat kategorie chytrého ovládání vytápění meziročně vzrostla o 15 %,“ uvádí Tomáš Krňávek.
Největší změna přichází ve chvíli, kdy zařízení začnou spolupracovat
Chytrá elektroinstalace může spojit osvětlení, zásuvky, žaluzie, vytápění, chlazení a zabezpečení do společných scénářů. Jeden povel při odchodu z domu tak může současně vypnout světla, odpojit vybrané zásuvky, snížit teplotu a aktivovat zabezpečení. Do tohoto ekosystému zapadají také chytré spotřebiče, například pračky, myčky nebo robotické vysavače. Ty však představují pouze jednu část celku. „Budoucnost ale není v tom mít doma co nejvíce chytrých zařízení. Smyslem je, aby zařízení spolupracovala a reagovala na konkrétní situace,“ uzavírá Tomáš Krňávek, vedoucí obchodního oddělení DATARTu.