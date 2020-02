Philips Hue ambiance Starter Kit: Postavte si základní chytrou domácnost za pár korun

Komerční sdělení: Chytré osvětlení se pomalu začíná dostávat do širšího povědomí, což můžeme perfektně vidět v dnešních domácnostech. Produkty z chytré domácnosti dokázaly zjednodušit širokou škálu záležitostí, díky čemuž se těší neustále narůstající popularitě. Pro někoho ale může být překážkou cena. To se však snaží změnit společnost Philips s jejich řadou Hue, která je cenově dostupná a přináší světlo do každého domova. Pojďme si ale popovídat o Philips Hue ambiance Starter Kit, díky kterému si můžete postavit svou vlastní chytrou domácnost za pár korun.

Jedná se o sadu chytrého osvětlení, které nabízí tři 9W žárovky a životnost až 25 tisíc hodin. Sada mimo zmiňovaných žárovek disponuje prvkem zvaným Hue Bridge, což se dá považovat za takové srdce celého Philips Hue ekosystému. Určitě vás ale hlavně zajímají výhody této sady. Jak jsme již výše zmínil, jedná se o sadu chytrého osvětlení, díky čemuž se dokáže sama postarat o spoustu věcí za nás. Produkt je plně kompatibilní s Apple HomeKit, díky čemuž jej můžeme ovládat skrze náš iPhone, Apple Watch, nebo třeba i hlasem pomocí HomePodu. Díky tomu můžete kdykoliv osvětlení upravit a přepnout ho i například do režimu synchronizace, kdy bude světlo věrně reagovat na vaši hudbu, hru, či televizi. Pokud se řadíte mezi milovníky barviček, zbystřete. Světla Philips Hue totiž nabízejí více než 16 milionů barev, s čímž si rozhodně vyhrajete. Díky této možnosti můžete ve chvíli přizpůsobit osvětlení aktuální situaci, nebo můžete váš byt přehodit do barev vašeho oblíbeného týmu.

Aby toho navíc nebylo málo, můžete si dokonce upravit i odstín bílé. Pravděpodobně vás nejprve napadlo, že se bude jednat o chladnou a teplou bílou barvu. V tomto jste ale na velkém omylu. Philips Hue totiž nabízí okolo 50 tisíc odstínů bílé, což rozhodně není k zahození. Kdybyste si navíc chtěli ještě více usnadnit práci a zkrátka se nechcete obtěžovat s vytáhnutím telefonu a zapnutím světel, můžete si zakoupit senzor pohybu. Tento senzor můžete následně naprogramovat tak, že vám například sám zapne světla při vstupu do určité místnosti.

Chytrá světla Philips Hue jdou ovládat buďto přes nativní aplikaci Domácnost, nebo můžete sáhnout po aplikaci Philips Hue. Tato aplikace vám dá daleko více možností a umožní vám skutečné nastavení vaší chytré domácnosti. Můžete v ní totiž nastavit různá osvětlení, rutiny, scény, upravit nastavení pro chvíle, kdy opustíte domov, kategorizovat zářivky dle pokojů a spoustu dalších.

Nejjednodušším vstupem do Philips Hue ekosystému je koupě sady Philips Hue White and Color ambiance Starter Kit. Tato sada je běžně k dostání za 4 895 Kč (v současné době je k dostání za 3 090 Kč), což se vám možná může zdát jako poměrně vysoká částka. Musíte si ale uvědomit, že se nejedná pouze o obyčejné žárovky, ale o chytré osvětlení spolu s Hue Bridgem. K této sadě totiž můžete následně dokupovat další produkty a osvětlit tak celý váš dům.