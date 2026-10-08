Apple to s chytrou domácností myslí vážně. Vedle LG má chystat nové příslušenství i další výrobce

Apple se podle všeho chystá na mnohem větší revoluci v chytré domácnosti, než se ještě před několika dny zdálo. Teprve včera jsme vás informovali o tom, že kalifornský gigant spojil síly s LG při vývoji chytrých zámků, termostatů, bezpečnostních kamer a dalšího příslušenství pro HomeKit. Následně dokonce unikly první snímky připravovaných produktů, díky kterým jsme získali poměrně dobrou představu o jejich designu. Nyní se však ukazuje, že LG zřejmě nebude jediným výrobcem, se kterým Apple na nové generaci své chytré domácnosti spolupracuje. Podle čerstvého úniku totiž připravuje podobné příslušenství také další společnost.
Apple nechce spoléhat jen na LG
Spolupráce Applu s LG má podle dostupných informací fungovat na poměrně zajímavém principu. Apple se dle leakera pdfu, který s informací přišel, podílí na vývoji, návrhu a technickém řešení příslušenství, zatímco samotnou výrobu, prodej a následnou zákaznickou podporu zajišťuje LG. Produkty se tak na trhu objeví pod značkou jihokorejského výrobce, přestože jejich vznik výrazně ovlivnil právě Apple.
Podle nových informací serveru 9to5Mac se pak zdá, že Apple chce tento přístup využívat ve větším měřítku. Nový únik totiž naznačuje zapojení dalšího výrobce, který se má na přípravě příslušenství pro chytrou domácnost Applu podílet. Pokud se tedy tyto informace potvrdí, Apple by mohl postupně vybudovat poměrně širokou nabídku zařízení, která sice neponesou jeho logo, ale budou vyvíjena přímo s ohledem na jeho ekosystém a tedy budou perfektně fungovat.
Chytrá domácnost Applu se chystá na restart
Je přitom prakticky jasné, že na první pomyslné vlaštovky z této spolupráce nebudeme čekat příliš dlouho. Apple má totiž podle dosavadních informací už 13. října představit nový domácí hub s displejem, který by měl sloužit jako centrální ovládací prvek chytré domácnosti. Doplnit jej mají také nová Apple TV 4K a HomePod mini. Je proto víceméně jasné, že pokud to Apple s chytrou domácností myslí opravdu vážně, doplňky pro rozšíření chytré domácnosti z dílny ostatních výrobců musí následovat docela rychle.
Osobně si nicméně zcela upřímně nedokážu příliš představit, v čem konkrétně budou takto vytvořené produkty lepší než ty, které jsou v nabídce už nyní – tedy samozřejmě snad až na design, jehož vnímání je ale zcela subjektivní záležitostí. Coby letitý uživatel chytré domácnosti, která je postavená na HomeKitu, totiž musím říci, že už nyní je valná většina smart home doplňků na skvělé úrovni z hlediska funkčnosti a proto mě nenapadá, jakou přidanou hodnotu Applem „hlídané“ produkty nabídnou. Ale kdo ví, třeba budeme všichni mile překvapení z toho, kam až se dá spolehlivost a integrace do systému posunout.