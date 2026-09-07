Apple chce vlastní bezpečnostní službu pro chytrou domácnost. Dorazit má už příští rok

Apple se chystá v následujících letech výrazně vstoupit na trh s chytrou domácností. Podle Marka Gurmana z Bloombergu se jablečný gigant nespokojí pouze s vydáním nového hardwaru, ale do roku 2027 plánuje spustit zcela novou platformu zaměřenou komplexně na zabezpečení a monitorování domovů.
AI senzory a soukromí na prvním místě
Novinka má být úzce provázána s chystaným hardwarem. Apple podle dostupných informací vyvíjí speciální bezpečnostní kameru a automatizační zařízení, které klade enormní důraz na soukromí uživatelů. Místo neustálého nahrávání klasického videozáznamu do cloudu má tento systém primárně využívat pokročilou umělou inteligenci k nepřetržitému monitorování okolí a vyhodnocování rizik. Tyto chytré senzory se následně stanou základním stavebním kamenem pro samotnou monitorovací službu.
Integrace do Apple One a nová zařízení
Vstup do tohoto segmentu domácího zabezpečení představuje pro Apple značnou obchodní příležitost ke zvýšení příjmů ze služeb. Pokud totiž Apple skutečně nabídne prémiové předplatné pro monitorování domácnosti, velmi pravděpodobně jej zahrne do svého nynějšího balíčku Apple One. Tím by výrazně zvýšila jeho přidanou hodnotu a atraktivitu pro uživatele.
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Tento krok jasně dokazuje, že Apple bere segment chytré domácnosti konečně vážně. Ještě před spuštěním samotné bezpečnostní platformy nás v příštím roce nás navíc čeká velký příliv hardwaru. V nejbližší době by měl Apple odhalit novou generaci Apple TV 4K, vylepšený HomePod mini a zcela nový domácí displej, o kterém se mluví jako o HomePadu. Ačkoli mě segment chytré domácnosti dosud vůbec neuchvátil, třeba se to s příchodem nových jablečných produktů změní. V posledních měsících jsem četl ohromné množství spekulací a pokud se naplní jen půlka, bude to rozhodně zajímavé i pro lidi, kteří jsou touto technologií ještě docela nepolíbeni. A myslím, že právě o tohle Applu vlastně nakonec jde. Pokud totiž dokáže vytvořit produkty, které budou dávat najednou smysl i lidem, kteří chytré domácnosti neholdují, dokáže díky tomu vydělat obrovské peníze.