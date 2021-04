Nový standard pro chytré domácnosti spoluvyvíjený Applem by měl dorazit ještě letos

Koncem roku 2019 se v médiích objevily zprávy o tom, že firma Apple spolu se společnostmi Amazon, Google, a aliancí Zigbee oficiálně uspořádala plány na vývoj nového univerzálního standardu pro zařízení chytré domácnosti. Zmíněný standard má využívat již existující smart home systémy zmíněných společností – HomeKit, Amazon Alexa a Google Weave.

Projekt nese název „Project Connected Home over IP“ (někdy také pouze jen „CHIP“), a jeho cílem je usnadnit výrobcům zařízení pro chytrou domácnost zajištění vzájemné kompatibility s různými operačními systémy nebo dalšími zařízeními. Po zavedení tohoto standardu by tak měla odpadnout drtivá většina komplikací, které obvykle doprovázejí propojení různých prvků chytrých domácností s rozdílnými zařízeními, operačními systémy, hlasovými asistenty a dalším hardwarem i softwarem. Jedná se o open-source standard, který díky spolupráci s Wi-Fi, Bluetooth a dalšími technologiemi usnadní nastavení zařízení a jeho připojení do celého systému.

V průběhu minulého týdne uspořádala aliance Zigbee webinář, na kterém mimo jiné oznámila, že společnosti, které se účastní zmíněného projektu, se certifikace svých zařízení pro smart home dočkají již v průběhu druhé poloviny tohoto roku. Standard bude dostupný pro několik různých kategorii produktů pro smart home počínaje osvětlením, přes zámky, kamery či termostaty až po televizory, žaluzie nebo třeba rolety. Díky centrálním jednotkám by v budoucnu mělo být možné zpřístupnit zmíněný nový standard i pro starší zařízení. Pokud bude projekt úspěšný, mohou se uživatelé těšit na ještě více možností správy chytré domácnosti spolu s usnadněním propojení jednotlivých prvků.