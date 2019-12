Apple chystá spolu s dalšími technologickými giganty (r)evoluci v chytrých domácnostech

Pokud jste příznivci chytrých produktů do domácnosti, máme pro vás dobrou zprávu. Před malou chvílí totiž Apple prostřednictvím tiskové zprávy oficiálně oznámil, že vytvořil spolu s Amazonem, Googlem či členy Zigbee Alliance novou pracovní skupinu pro vývoj otevřeného standardu pro chytrá domácí zařízení.

Pracovní skupina má podle slov Applu v plánu vývoj a propagaci nového, bezplatného standardu konektivity pro zvýšení kompatibility mezi chytrými produkty do domácnosti, které by měly klást důraz především na zabezpečení. Cílem celého projektu je zjednodušit vývoj pro výrobce veškerého smart příslušenství a zákazníkům tím pádem nabídnout daleko více možností dle jejich potřeb. Díky tomu by se tak mohly stát chytré produkty do domácností mnohem rozšířenějšími než jsou v současnosti, díky čemuž by se mohla zvýšit úroveň života jejich uživatelů.

Projekt má být založen na internetovém protokolu a jeho hlavní zbraní má být jednoduchá komunikace napříč celým spektrem platforem – tedy od samotných zařízení, přes mobilní aplikace až po různé cloudové služby, které mohou následně sloužit třeba i pro synchronizace různých nastavení a podobné věci.

Kdy přesně se výsledků nové spolupráce mnoha technologických gigantů dočkáme je v tuto chvíli ve hvězdách. Nicméně už to, že se začalo na podobné věci pracovat je rozhodně skvělou zprávou pro všechny, kdo smart domácnostem holdují. Rozšíření nabídky produktů totiž rozhodně od věci nebude – tím spíš, když například HomeKitových je stále na trhu relativně málo. Nezbývá tedy než doufat, že podobné nadšení budou sdílet i výrobci příslušenství.