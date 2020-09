Příští rok spatří světlo světa nový standard pro chytré domácnosti. Pracuje na něm i Apple

Někteří z vás si možná pamatují na to, že se společnosti Apple, Amazon a Google loni připojili k alianci Zigbee, v jejímž rámci spolu s dalšími založili zvláštní pracovní skupinu. Tato skupina nesla název “Project Connected Home over IP”, a úkolem jejích členů byl mimo jiné vývoj open-source standardu pro konektivitu chytrých domácností. Tento týden zmíněná skupina oznámila, že vývoj zmíněného standardu zdárně pokračuje, a finální výsledek projektu by mohl spatřit světlo světa již v průběhu příštího roku.

Součástí aliance Zigbee jsou kromě zmíněných velikánů také společnosti Signify, IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, SmartThings a řada dalších. Díky nově vyvinutému standardu konektivity budou systémy pro chytrou domácnost moci nabídnout ještě lepší kompatibilitu, bezpečnost, a užitečnou vývojářskou platformu pro výrobce daného příslušenství. Podporu nově vznikajícího standardu by v budoucnu měly nabídnout prvky chytrého osvětlení, ovládací prvky, zásuvky, zástrčky, prvky topení, větrání a klimatizace, ale například také zabezpečovací systémy, nejrůznější senzory, detektory nebo třeba okenní rolety a žaluzie.

Skupina ponechává veškerá potřebná data přístupná tak, aby k nim výrobci i spotřebitelé mohli získat okamžitý přístup bez jakýchkoliv odkladů. Od loňského roku nabrala pracovní skupina celkem 145 aktivních členských společností, a na vývoji nového standardu se podílí široká škála odborníků od vývojáře až po experty na marketing. Budování platformy pro chytrou domácnost může být v současné době pro řadu výrobců v mnoha směrech zatěžující. Po vydání nového standardu ale bude tento proces mnohem snazší, a jeho výhody pocítí i samotní spotřebitelé. S novým standardem přijdou také nové síťové protokoly a jednotlivé prvky chytrých domácnosti získají lepší možnosti kompatibility i vzájemné interakce.