Přijde vám nyní MacBook Pro drahý? Připravte se, brzy jej bude Apple prodávat jako levnější variantu svého notebooku

Když se řekne MacBook Pro, většině z nás naskočí „na první dobrou“ nejdražší notebook, který si lze v současnosti od Apple pořídit. A není se vůbec čemu divit. Vždyť nejlevnější konfigurace začínají na vyšších desítkách tisíc korun, ty nejlepší stroje pak seženete za nižší stovky tisíc. Jak se však nyní zdá, i přes vysokou cenovku přestanou být dost možná tyto stroje tím nejdražším, co si lze v rámci laptopů od Apple pořídit.
Čím dál tím víc se totiž zdá, že plánovaný příchod OLED displejů na notebooky od Apple nebude vyloženě upgradem řady Pro, ale naopak vznikem nové modelové řady, kterou kalifornský gigant zařadí právě nad Pro stroje, čemuž bude logicky odpovídat i jejich cenovka. Ze superdrahých MacBooků Pro se tak rázem stane „levnější“ volba, což je ze strany Apple vlastně nakonec docela logický krok.
Vyplývá to alespoň z informací analytiků z Omdia, podle kterých Apple neplánuje současné 14″ a 16″ modely s LCD panelem a mini-LED podsvícením po příchodu OLED okamžitě ukončit. Obě technologie tak mají na trhu existovat několik let vedle sebe a mini-LED varianty mají přežít minimálně do roku 2028. Důvodem jsou pak nepřekvapivě náklady na výrobu a s nimi související konečná cena zařízení. Ceny pamětí a dalších komponent vzrostly a OLED panely určené pro špičkové notebooky rovněž nejsou levnou záležitostí. Je proto jasné, že MacBook Ultra bude svou cenovkou hodně vysoko.
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Apple by tak mohl nabídku rozdělit podobně, jako to dělá u jiných produktů. Klasický MacBook Pro by zůstal u velmi kvalitního mini-LED displeje a představoval cenově dostupnější profesionální variantu, zatímco OLED MacBook Ultra by se postavil nad něj jako technologická špička nabídky, za kterou si však bude třeba náležitě připlatit. Ostatně samotná Omdia přímo tvrdí, že oba typy displejů mají být prodávány paralelně.
OLED model má kromě nového displeje přinést také přepracovaný design. Podle dřívějších informací se počítá s tenčím tělem a dotykovým OLED panelem, takže by mohlo jít o podstatně větší změnu než jen klasickou každoroční výměnu čipu. Zajímavé zároveň je, že Apple svůj plán přechodu na OLED úplně neopouští. Omdia stále očekává jeho postupné rozšiřování napříč MacBook a iPad. Jen celý proces nebude tak rychlý, jak se původně předpokládalo.
Za mě by takové rozdělení nabídky dávalo docela smysl. Současný mini-LED displej MacBook Pro je pořád fantastický a Apple jej rozhodně nepotřebuje za každou cenu zahodit. Pokud díky tomu dokáže zachovat cenově dostupnější Pro a OLED nabídnout jako luxusnější MacBook Ultra, může si zákazník jednoduše vybrat, zda mu nový displej stojí za pořádný příplatek.