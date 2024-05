První MacBooky Pro s OLED displeji se blíží! Víme, kdy dorazí

Stanou se OLED displeje standardem u všech high-endových Apple produktů? Zdá se, že ano! Poté, co nedávno dorazily na iPady Pro a doplnily tak Apple Watch či iPhony, se totiž nyní schyluje k jejich nasazení na MacBooky Pro. Stát by se tak navíc mělo již relativně brzy.

S informacemi o vývoji OLED displejů pro MacBooky Pro přišli před pár hodinami analytici ze společnosti Omdia. Jejich zdroje totiž tvrdí, že je velmi pravděpodobné, že Apple OLED displeje představí coby jednu z hlavních novinek MacBooků Pro v roce 2026, pravděpodobně pak v jeho druhé polovině. Oproti mini LED displejům, které MacBooky Pro nyní využívají, jsou totiž OLEDy podstatně kvalitnější z hlediska zobrazovacích schopností a zároveň jsou energeticky nenáročné. Díky tomu se tak jeví pro zařízení s bateriemi, mezi které patří i MacBooky Pro, jako velmi zajímavá volba.

Fotogalerie MacBook Pro M3 Max LsA 30 MacBook Pro M3 Max LsA 31 MacBook Pro M3 Max LsA 32 MacBook Pro M3 Max LsA 33 MacBook Pro M3 LsA 1 MacBook Pro M3 LsA 2 MacBook Pro M3 LsA 4 Vstoupit do galerie

Nejen Pro modely

Velmi zajímavé je pak to, že Apple nechce dopřát luxus v podobě OLED displejů jen produktům řady Pro. Čím dál tím víc zdrojů se totiž shoduje na tom, že bychom se měli do pár let dočkat nasazení těchto displejů třeba i na iPady Air či mini. Do budoucna je tedy dost možné, že Apple na OLED displeje přejde kompletně u všech produktů, čímž by jim zajistil perfektní zobrazovací schopnosti v čele s dokonalou černou barvou. Podobné transformace jsou však samozřejmě během na dlouhou trať a zatímco MacBooky Pro mohou na OLEDy přejít skutečně již za necelé dva roky, třeba takové MacBooky Air či základní iPady mohou čekat podstatně déle.