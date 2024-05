Nové iPady Pro dostaly OLED displej. Podporují ale Always-on?

V souvislosti s novým typem displeje, který dorazil do iPadů Pro, se začaly na sociálních sítích ve velkém objevovat dotazy na to, zda se novinky právě díky OLED panelům naučí oblíbenou funkci Always-on známou z iPhonů. Apple se sice na Keynote ničím takovým nepochlubil, nicméně nesčetněkrát jsme zažili to, že se podobné vychytávky produktů podařily objevit až důkladným průzkumem technických specifikací. Tentokrát se tak však bohužel nestalo.

Z technických specifikací zveřejněných přímo Applem vyplývá, že OLED displeje iPadů Pro sice nabízí ProMotion a to od 10Hz do 120Hz, Always-on však právě vzhledem k příliš vysoké nejnižší obnovovací frekvenci displeje nenabízí. Apple totiž u svých produktů, tedy konkrétně iPhonů 14 Pro a 15 Pro, nabízí Always-on při využití 1Hz. Jejich displeje totiž zvládají 1 až 120Hz. Apple by sice teoreticky softwarově dokázal spustil Always-on i na 10Hz, avšak když jsme se ničeho takového nedočkali ani v minulosti u iPhonů 13 Pro, u kterých přitom tato funkce dávala smysl mnohem větší, nedá se očekávat, že se tak stane nyní.

Snížení z minimálních 24Hz na 10Hz je nicméně přesto pozitivní zpráva. Statický obsah, tedy například webové stránky, kterými nebudete scrollovat, se vám totiž bude zobrazovat v nižší obnovovací frekvenci, což by mělo mít teoreticky pozitivní vliv na výdrž baterie. Nebude se sice pravděpodobně jednat o žádné terno, avšak každý kousek výdrže navíc, který by jinak k dispozici nebyl, rozhodně potěší.