Apple vymyslel, jak výrazně usnadnit nastavování chytrých domácností

Poslední dobou nás Apple bombardoval zejména patenty zaměřenými na nové iPhony, iPady, MacBooky či Apple Watch. Nyní však společnost přispěchala s unikátním patentem, který se věnuje výhradně chytré domácnosti a tomu, jak by mohla fungovat bez přímého zásahu uživatele. Technologický gigant totiž nejspíše přišel na způsob, jak by se mohl systém sám nastavovat a přizpůsobovat, aniž byste byli nuceni strávit věčnost konfigurací jednotlivých součástí.

Pokud jste někdy pokukovali po chytré domácnosti, ale báli jste se příliš náročného nastavování, máme pro vás dobrou zprávu. Podle nejnovějšího patentu Applu přišel na řešení, jak zásah uživatele omezit na minimum. Konec konců, spoustu uživatelů nutnost manuální konfigurace odradí a není se čemu divit. Na trhu je totiž dostupná plejáda zařízení, z nichž většina obsahuje vlastní komunikační protokoly, jiný druh připojení a především rozdílný způsob nastavení. Chcete-li si tedy chytrou domácnost pořádně vyšperkovat tak, aby fungovala podle vašich představ, zabere vám to neúměrné množství času a nervů. A když už se vám celý proces podaří dokončit, stačí připojit do sítě další zařízení a rázem hrozí, že se celý systém zhroutí a vy bude muset začít nanovo. Apple proto navrhuje novou metodu, jež by tento neduh jednou provždy vyřešila, a to pomocí detekce jednotlivých objektů a skenu místnosti prostřednictvím modulárních jednotek.

Princip je vcelku jednoduchý, díky spojovacím uzlům by si systém vytvořil plán a lokaci jednotlivých pokojů a místností, načež by mohl určovat a posuzovat funkci každého zařízení zapojeného do sítě. Pokud by jste si tedy například do kuchyně nainstalovali novou chytrou žárovku, HomeKit by ji automaticky rozpoznal a nastavil by ji bez vašeho zásahu tak, aby se podle potřeby zapínala v té dané místnosti. Patent popisuje také funkci modulárních jednotek, které by představovaly například zásuvky nebo nejrůznější rozbočovače. Chytré zařízení by tedy stačilo jen zapojit a o vše ostatní by se postaral systém. Jak přesně by Apple plnohodnotného fungování docílil zatím není příliš jasné, ale i tak se jedná o skvělý nápad, který by uživatelům ušetřil spoustu starostí. A kdo ví, třeba je tento patent předzvěstí velkého boomu s Apple smart příslušenstvím do domácnosti. Na tom totiž údajně již nějakou dobu pracuje a podobná vychytávka by jej mohla posunout na velmi zajímavou úroveň.