Apple vylepšil sledování sportovních výsledků na iPhone

Apple pokračuje ve vylepšování své sportovní aplikace Apple Sports, kterou představil v roce 2024 a ze které se postupně stává čím dál zajímavější nástroj pro sledování sportovních výsledků. Zatímco zpočátku nabízela podporu jen několika vybraných soutěží, dnes už toho zvládne podstatně více. A nyní se dočkala další aktualizace, která potěší především fotbalové fanoušky. Apple totiž do aplikace přidal hned pět nových soutěží z různých koutů světa a zároveň vylepšil jednu z jejích nejužitečnějších funkcí. Díky tomu bude sledování zápasů přímo z iPhonu zase o něco pohodlnější.
Nová aktualizace s označením 4.5 rozšiřuje nabídku podporovaných fotbalových soutěží o brazilskou Serie B, anglickou League One a League Two, norskou Eliteserien a také Ligu národů UEFA. Právě poslední jmenovaná soutěž přitom může být zajímavá i pro české fanoušky, jelikož se jí účastní také česká fotbalová reprezentace.
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Apple tak pokračuje v postupném rozšiřování sportovního pokrytí, které už zahrnuje například anglickou Premier League, španělskou La Ligu, německou Bundesligu nebo italskou Serii A. Vedle fotbalu přitom aplikace nabízí také výsledky z dalších sportů včetně hokeje, basketbalu, baseballu, tenisu či motorsportu. Její hlavní výhodou je především jednoduchost, jelikož se zaměřuje na rychlé zobrazování výsledků a důležitých informací bez zbytečných funkcí, které by uživatele rozptylovaly.
Druhou zajímavou novinkou je vylepšení Živých aktivit, tedy funkce, díky které můžete sledovat průběh sportovních utkání přímo na zamčené obrazovce iPhonu nebo v Dynamic Islandu. Dosud se zde zobrazovalo především aktuální skóre a základní informace o zápase, nově však Apple přidává také důležité statistiky, které se objeví během přestávek ve hře. Uživatelé tak získají lepší přehled o průběhu sledovaného utkání, aniž by museli telefon odemykat a otevírat samotnou aplikaci. Právě Živé aktivity přitom patří podle mého názoru mezi nejpraktičtější funkce, které Apple v posledních letech do iOS přidal. A jejich využití pro sportovní výsledky dává opravdu velký smysl.