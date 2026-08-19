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Apple Sports dostává velkou aktualizaci. Potěší především fotbalové fanoušky z celého světa

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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Apple vydal další užitečnou aktualizaci pro svou sportovní aplikaci Apple Sports. Verze s číselným označením 4.3, která postupně dorazí ke všem uživatelům prostřednictvím App Store, se zaměřuje především na výrazné rozšíření dostupného obsahu. Největší radost z ní budou mít bezpochyby milovníci nejpopulárnějšího sportu planety, jelikož se vývojáři rozhodli posílit nabídku podporovaných fotbalových lig.

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Ženský fotbal i saúdská liga

Do aplikace přibyla podpora pro celou řadu nových a ostře sledovaných soutěží z různých koutů světa, díky čemuž mohou uživatelé sledovat živé výsledky, podrobné statistiky a aktuální tabulky s nebývalým komfortem. Z evropských soutěží se do výběru dostala například sousední rakouská Bundesliga, řecká Super League a davy fanoušků sledovaná turecká Süper Lig.

Zajímavým tahem je také zařazení indické Super League nebo saúdskoarabské Saudi Pro League, která v posledních letech přitahuje pozornost obrovskými investicemi a nákupy těch největších světových hvězd. Co je však obzvláště sympatické, Apple ve své aplikaci aktivně reflektuje celosvětově rostoucí popularitu ženského fotbalu. Do databáze totiž zařadil i dvě naprosto špičkové ženské fotbalové soutěže, a to anglickou Women’s Super League a španělskou Ligu F.

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Rychlá expanze, ale stále s jedním omezením

Dnešní softwarový update navíc není žádným ojedinělým krokem. Již v průběhu uplynulého července získala aplikace Apple Sports oficiální podporu pro sedm jiných fotbalových lig. Když k tomu připočteme aktuální novinky, znamená to, že jablečný gigant dokázal do své sportovní platformy integrovat úctyhodných čtrnáct nových soutěží za pouhý jeden jediný měsíc. Tento rychlý a agresivní rozvoj jasně demonstruje, jak obrovský důraz Apple na sportovní odvětví a svou informační platformu aktuálně klade. Osobně si i proto myslím, že přidání české fotbalové ligy nemusí být nějak zásadně daleko. Přeci jen, nabídka soutěží, které lze přes Apple Sports sledovat, je opravdu široká.

Zdroj
Diskuze
Apple

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