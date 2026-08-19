Apple Sports dostává velkou aktualizaci. Potěší především fotbalové fanoušky z celého světa

Apple vydal další užitečnou aktualizaci pro svou sportovní aplikaci Apple Sports. Verze s číselným označením 4.3, která postupně dorazí ke všem uživatelům prostřednictvím App Store, se zaměřuje především na výrazné rozšíření dostupného obsahu. Největší radost z ní budou mít bezpochyby milovníci nejpopulárnějšího sportu planety, jelikož se vývojáři rozhodli posílit nabídku podporovaných fotbalových lig.
Ženský fotbal i saúdská liga
Do aplikace přibyla podpora pro celou řadu nových a ostře sledovaných soutěží z různých koutů světa, díky čemuž mohou uživatelé sledovat živé výsledky, podrobné statistiky a aktuální tabulky s nebývalým komfortem. Z evropských soutěží se do výběru dostala například sousední rakouská Bundesliga, řecká Super League a davy fanoušků sledovaná turecká Süper Lig.
Zajímavým tahem je také zařazení indické Super League nebo saúdskoarabské Saudi Pro League, která v posledních letech přitahuje pozornost obrovskými investicemi a nákupy těch největších světových hvězd. Co je však obzvláště sympatické, Apple ve své aplikaci aktivně reflektuje celosvětově rostoucí popularitu ženského fotbalu. Do databáze totiž zařadil i dvě naprosto špičkové ženské fotbalové soutěže, a to anglickou Women’s Super League a španělskou Ligu F.
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Rychlá expanze, ale stále s jedním omezením
Dnešní softwarový update navíc není žádným ojedinělým krokem. Již v průběhu uplynulého července získala aplikace Apple Sports oficiální podporu pro sedm jiných fotbalových lig. Když k tomu připočteme aktuální novinky, znamená to, že jablečný gigant dokázal do své sportovní platformy integrovat úctyhodných čtrnáct nových soutěží za pouhý jeden jediný měsíc. Tento rychlý a agresivní rozvoj jasně demonstruje, jak obrovský důraz Apple na sportovní odvětví a svou informační platformu aktuálně klade. Osobně si i proto myslím, že přidání české fotbalové ligy nemusí být nějak zásadně daleko. Přeci jen, nabídka soutěží, které lze přes Apple Sports sledovat, je opravdu široká.
tak hlavne ze tam maji kapverdy a curacao =D v nekterych vecech je apple fakt zoufalej.
Třeba to Apple rozhodoval podle dojmu z MS a jak Kapverdy, tak Curacao zaujaly víc než naše repre :D Minimálně Kapverdy s Argentinou určitě.
To je snad pochopitelný když ty týmy hrály na MS.
Ty screeny nejsou aktuální.