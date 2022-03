Apple nepočítá v dohledné době s vydáním většího iMacu (Pro)

Čekáte-li na příchod nového velkého iMacu, máme pro vás velmi špatnou zprávu. Zdá se totiž, že jej Apple skutečně hned tak nepředstaví a je otázkou, zda vůbec ještě někdy. Tvrdí to alespoň zdroje portálu 9to5mac, které zhruba před týdnem přišly s informacemi o příchodu nového Macu Studio spolu se Studio Displayem. Díky tomu je tak lze označit za skutečně věrohodné.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že vývoj většího iMacu, též známého jako iMacu Pro, v současnosti neprobíhá a jelikož nebyl ani dokončen v předešlých týdnech či měsících, je vyloučeno rovněž jeho bezprostřední vydání. Je tedy více než pravděpodobné, že pokud Apple někdy ještě velký iMac vydá, bude to pravděpodobně spíš ve vzdálenější budoucnosti než v dohledné době, jelikož by si vývoj stroje vyžadoval minimálně měsíce vývoje.

Nynější odpískání větších iMaců si má Apple podle dostupných informací obhajovat interně tím, že o výkonná, profesionální all-in-one řešení nebyl mezi uživateli příliš velký zájem a proto je třeba je nahradit něčím novým a především pak přizpůsobivějším. Mac Studio si totiž lze propojit de facto se spoustou externích displejů a Studio Display je zase kompatibilní s velkým množstvím Maců a dokonce i počítačů s Windows. Oddělení počítače od displeje je tedy z hlediska šíře využitelnosti pro Apple daleko smysluplnější než prodej all-in-one řešení bez větších možností přizpůsobení.