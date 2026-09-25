Apple Sports přidává další fotbalové ligy i skvělou novinku pro tenis, má to ale háček

Apple i nadále pokračuje v poměrně rychlém rozšiřování možností své aplikace Apple Sports, která má být jakýmsi konkurentem pro Livesport. Jeho sportovní aplikace totiž nyní dostala další aktualizaci, která tentokrát potěší především fanoušky fotbalu a tenisu. Přibyly do ní konkrétně další čtyři fotbalové ligy a zároveň výrazně vylepšil sledování velkých tenisových turnajů. Jen na českou ligu se opět zapomnělo.
Fotbalová nabídka se konkrétně rozšiřuje o australskou A-League Men, Egyptian Premier League, Israeli Premier League a South African Premiership, díky čemuž tak mohou jejich faounšci mohou prostřednictvím Apple Sports sledovat výsledky a další informace také z těchto soutěží.
Nejde přitom zdaleka o první podobné rozšíření v posledních měsících. Apple během léta postupně přidal celou řadu dalších fotbalových soutěží. V srpnu dorazila například rakouská Bundesliga, anglická Women’s Super League, řecká Super League, Indian Super League, Saudi Pro League, španělská Liga F nebo turecká Süper Lig. Už v červenci přitom přibyly další soutěže z Evropy a Asie.
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Apple vylepšil také tenis
Zajímavou novinku dostávají rovněž tenisoví fanoušci. Apple Sports nyní dokáže v reálném čase zobrazovat turnajové pavouky, díky čemuž lze jednoduše sledovat, kdo proti komu nastoupí a jak dopadly jednotlivé zápasy v každém kole. Funkce je dostupná pro grandslamové turnaje a turnaje kategorie 1000.
Apple Sports tak postupně přestává být jen jednoduchou aplikací pro rychlou kontrolu výsledků a stává se z ní čím dál komplexnější sportovní přehled. A vzhledem k tempu, jakým Apple v posledních měsících přidává nové soutěže a funkce, se dá očekávat, že současným rozšířením rozhodně nekončí. A já coby její uživatel upřímně doufám, že přidání české ligy je jen otázkou času. Protože sledování zápasů skrze živou aktivitu na displeji, potažmo v Dynamic Islandu je opravdu fajn.