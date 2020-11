Apple: Na nárůstu prodejů Maců má zásluhu především MacBook Pro

Společnost Apple ohlásila minulý čtvrtek své finanční výsledky za čtvrtý kvartál letošního fiskálního roku. Prodeje jablečných počítačů cupertinskému gigantovi vynesly v tomto období celkem devět miliard dolarů, což je čtvrtletní rekord. U kvartálního rekordu ale nezůstalo – společnost Apple zakončuje letošní rok příjem z Maců ve výši 28,6 miliardy dolaru, což je další významný milník.

Ve své výroční zprávě, která byla dnes předložena americké Komisi pro cenné papíry společnost Apple uvedla, že hlavní zásluhu na růstu tržeb z prodeje Maců má zejména MacBook Pro. V prvním čtvrtletí letošního fiskálního roku představila jablečná společnost nový šestnáctipalcový MacBook Pro, ve třetím kvartále pak následoval třináctipalcový MacBook Pro. Oba nové laptopy byly vybavené rychlejšími Intel procesory a vylepšenými klávesnicemi Magic Keyboard.

Finanční ředitel společnosti Apple Luca Maestri uvedl, že firma zaznamenala také úžasnou odezvu ze strany zákazníků, co se týče nového MacBooku Air, a to zejména v době zahájení nového školního a akademického roku. Jablečná společnost se na rozdíl od řady jiných firem nemusela v souvislosti s koronavirou pandemií potýkat s příliš velkými těžkostmi – spousta lidí si totiž s přechodem na home office a online vyučování pořizovala nové počítače a tablety. Firma v průběhu vyhlašování svých finančních výsledků také mimo jiné uvedla, že prodej „non-iPhone“ produktů za poslední čtvrtletí vzrostl o 30 %, a to i navzdory potížím s dodávkami komponent pro iPady, Macy či Apple Watch. Zmíněná zpráva pro americkou Komisi pro cenné papíry dále uvádí, že společnost Apple v současnosti zaměstnává 147 tisíc pracovníků na plný úvazek, což je oproti loňskému roku nárůst o 10 tisíc. Firma v průběhu fiskálního roku 2020 investovala do vývoje a výzkumu 18,75 miliard dolarů, tedy zhruba o 16 % více než v loňském roce.