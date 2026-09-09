iPhone Ultra bude hit. Apple díky němu velmi brzy ovládne trh s ohebnými mobily

Apple už dnes večer vstoupí na trh skládacích smartphonů a nutno sportovně dodat, že oproti konkurenci s pořádným zpožděním. Zatímco Samsung totiž nabízí podobná zařízení už řadu let a mezitím se přidaly Huawei, Motorola, Google, Honor, Xiaomi nebo Oppo, Apple má svůj první skládací iPhone ukázat teprve dnes večer – tedy na podzim roku 2026. Podle nejnovější prognózy analytické společnosti Counterpoint Research mu ale pozdní příchod nemusí vůbec vadit. iPhone Ultra má totiž během několika měsíců vystřelit Apple rovnou na druhé místo světového trhu se skládačkami.
Analytici konkrétně očekávají, že Apple dokáže ještě během letošního roku dodat až 6 milionů skládacích iPhone Ultra, což by mu mělo zajistit přibližně 25% podíl na celém trhu. Před Apple by pak zůstal pouze Samsung s 38 %, zatímco Huawei by se s 22 % propadl na třetí příčku. Ještě zajímavější pak má být příští rok. Jakmile totiž bude iPhone Ultra v prodeji celých dvanáct měsíců a Apple rozjede výrobu naplno, jeho dodávky se mají více než zdvojnásobit. Podíl Apple na trhu skládacích smartphonů by tak díky tomu mohl vystřelit až na 40 %, díky čemuž Counterpoint očekává, že se Apple během roku 2027 může stát vůbec největším hráčem na trhu skládaček.
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Velmi zajímavé je i to, že příchod iPhone Ultra má výrazně pomoci celé kategorii přílivem nových uživatelů. Skládací smartphony totiž dnes představují jen zhruba 2 % celkového trhu a stále jde spíš o prémiovou technologickou specialitu. V roce 2027 ale Counterpoint očekává meziroční růst jejich dodávek o výrazných 37 % a to právě díky Apple.
Konkurence se přitom na příchod iPhone Ultra připravuje opravdu na poslední chvíli. Například Xiaomi představilo svůj nový Xiaomi 18 Fold pouhý den před očekávanou premiérou iPhone Ultra a asi vás nepřekvapí, že se designově i poměrem stran tato novinka dost chystanému řešení Apple podobá.
Celá analýza krásně ukazuje sílu Apple na trhu s prémiovými smartphony, kdy Samsung dlouhodobě buduje kategorii skládacích telefonů prakticky od jejího začátku, zatímco Apple do ní přichází až po letech. Přesto mu podle Counterpoint může stačit několik měsíců k získání čtvrtiny trhu a zhruba rok k tomu, aby se stal jeho největším hráčem. Pokud se tato předpověď skutečně naplní, bude to pro konkurenci docela studená sprcha. Osobně bych však tak optimistický nebyl. Myslím si totiž sice, že iPhone Ultra skutečně zaujme, ale vzhledem k ceně a vlastně i tomu, že se jedná o dost specifické zařízení, které není pro každého, stále se bude jednat spíš o minoritu na trhu. Přitom by možná stačilo „jen“ udělat jej skutečně prémiový ve všech směrech. Absenci teleobjektivu a Face ID mu ale úplně neodpustím.