Jak vyhodnocovat data z Whoop a podobných trackerů? Já využívám AI a funguje to super!

Je úplně jedno, jestli máte na zápěstí Whoop jako já nebo Apple Watch, Garmin nebo nějaký chytrý prsten. Všechna tato zařízení dnes dokážou sbírat velké množství dat o našem zdraví, kondici a pohybu. Protože mám rád klasické hodinky, dlouho jsem řešil, jaký náramek k nim nosit až mi nakonec před necelým rokem padl do oka Whoop. Na jeho kompletní recenzi se můžete podívat v článku
Whoop mi nějakých 300 dní měří v podstatě vše, na co si vzpomenete, a to včetně věcí jako je HR, SPO, RHR nebo počty nádechů za minutu, teplotu kůže, počty kroků, pohybových aktivit, spálených kalorií a mnoho dalšího. Samozřejmě stejně jako každý jiný chytrý náramek, hodinky nebo prsten i Whoop vám vše zabalí do pěkného score, které je v tomto případě rozděleno na tři kroužky a zatím co jeden vás informuje o tom, jak jste na tom s odpočinkem, druhý informuje o spánku a třetí pak zátěž. To vše je sice pěkné, ale co to reálně znamená a co si s naměřenými daty počít? Máte v podstatě dvě možnosti. Whoop nabízí možnost exportu dat do přehledného PDF, ve kterém okamžitě vidíte vývoj všech hlavních metrik. Pokud je váš lékař nakloněn podobným vychytávkám jako moje paní doktorka na kardiologii, pak ji stačí metriky čas od času poslat a ona se na ně ráda podívá ještě před vyšetřením a už z nich dokáže vyčíst spoustu užitečného.
Druhou možností pak je vzít tato data a je jedno, jestli v PDF, do kterého je dokážete v rámci některých aplikací exportovat nebo zkrátka jen jako sérii screenshotů a nahrát je do vašeho oblíbeného AI agenta. Když k těmto datům doplníte informace o tom, co kdy jíte, co pijete a kdy, co berete za doplňky stravy a co děláte přes den, tak vám dokáže poradit velmi zajímavé věci na zlepšení a pohlídá za vás jaké metriky je potřeba sledovat a jakých výsledků byste měli dosáhnout. Aby vám AI mohla poradit co nejlépe, zkuste si jeden den opravdu zapisovat co děláte, co kdy jíte, pijete a jak zkrátka fungujete. Zjistíte pak například i to, že jen taková blbost jako je vstát a nejprve vypít půl litru vody a až pak si dát kávu, než to udělat naopak na vás bude působit pozitivně v nějaké oblasti vašich metrik. Vyzkoušejte zkrátka vzít vaše metriky, popsat co nejpodrobněji váš den a nechat AI ať vám vyhodnotí, jak na tom jste a aŤ přidá doporučení na zlepšení metrik, ve kterých podle ni pokulháváte. Uvidíte, že i drobné změny povedou k lepším výsledkům a vy se budete cítit lépe.