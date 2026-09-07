Guvernér ČNB: Vaši digitální korunu budou spravovat AI agenti, kteří vyjednají hypotéku a převedou peníze mezi bankami

Guvernér ČNB se účastnil v posledních dnech ekonomického fóra v Jackson Hole a při té příležitosti zveřejnil zápisky z cest, ve kterých se zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat budoucnost koruny, takzvané digitální koruny. Mezi spoustou celkem neuspořádaných myšlenek v jeho článku najdeme také jednu zajímavost, a to právě informace o digitální koruně, které jak sám pan Michl říká, jsou čirým futurismem, tedy jeho představou nad tím, jak by jednou, v budoucnu mohla digitální koruna napojená na AI fungovat. Podle Aleše Michla by mohlo vše vypadat tak, že máte ve svém telefonu čip, ve kterém jsou AI agenti, jenž komunikují se samotným LLM modelem, který okamžitě vyhodnocuje ty nejlepší možnosti pro vaši digitální korunu.
Váš AI agent inkasuje vaši výplatu nebo zisk z firmy, následně například vyjedná hypotéku, úvěr nebo cokoli dalšího. V noci pak automaticky přesune úspory mezi bankami, podle toho, jak se mu podařilo vyjednat podmínky, například u spořících účtů nebo investic. Zkrátka AI agent bude vyjednávat nonstop ty nejlepší podmínky pro vaši korunu tak, abyste co nejvíc vydělávali a šetřili zároveň. Právě kvalitní technologie a trh bezpečných korunových aktiv jsou podle pana Michla to, díky čemu může být koruna i do budoucna respektovaná měna jenž bude mít své místo na světovém trhu. “ Měny malých států budou mít v digitálním světě šanci, pokud budou mít dva pevné pilíře: kvalitní domácí vypořádací technologie a fungující trh bezpečných korunových aktiv,“ uvedl Aleš Michl ve svém článku na cnb.cz
Mimochodem, aby mohla ČNB testovat, ale také informovat o své budoucnosti, má již nějaký ten pátek k dispozici takzvaný ČNB LAB, kde dělá takříkajíc na nečisto své pokusy. Jde o platformu, která aktivity ČNB v oblasti inovací a moderních technologií zastřešuje. Na jednom místě se tak lze dozvědět více o všem, co centrální banka podniká, aby obstála ve světě měnícím se směrem k AI, digitalizaci, datově založenému byznysu a rozhodování či moderním platebním metodám. Pokud vás tedy o budoucnosti ČNB, kterou jednou bude dle jeho slov řídit AI pod dohledem člověka, zajímá, máte možnost se dozvědět více právě na zmíněném ČNB LAB. Uvidíme, kdy a zda vůbec se někdy vize ČNB pod vedením Aleše Michla uskuteční. Bylo by to jistě zajímavé, ovšem je potřeba počítat také s tím, že řada lidí aktuálně nechce s takzvanými chatboty řešit cokoli, co je, byť jen trošku intimnějšího nebo osobnějšího charakterů. Je tedy jen těžko představitelné, že si lidé do budoucna nechají AI agenty spravovat přímo své bankovní účty.