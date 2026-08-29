Bill Gates varuje před nástupem AI. Některá pracovní místa podle něj zmizí navždy

Bill Gates patří dlouhodobě mezi velké zastánce umělé inteligence a rozhodně jej nelze zařadit mezi lidi, kteří by chtěli její vývoj zastavit. Přesto nyní zveřejnil jeden ze svých dosud nejvýraznějších textů o tom, co podle něj nástup AI přinese. A přestože vidí v umělé inteligenci obrovskou příležitost, zároveň otevřeně varuje, že nás čeká jedno z nejbouřlivějších období v historii lidstva. Některá pracovní místa podle něj zmizí navždy a svět na tuto změnu není připraven. Gates ve svém rozsáhlém textu upozorňuje především na to, že současnou AI není možné jednoduše srovnávat s předchozími technologickými revolucemi. Když přišly osobní počítače, trvalo podle něj zhruba dvě desetiletí, než zásadně změnily způsob, jakým lidé pracují. Bylo totiž nutné vytvořit software, snížit cenu počítačů a především naučit lidi nové technologie používat. Umělá inteligence má jednu zásadní výhodu, funguje na zařízeních, která již máme, a komunikuje přirozeným jazykem. Člověk se tedy nemusí učit ovládat AI, protože AI se dokáže přizpůsobit člověku.
Právě rychlost této změny považuje Gates za jeden z největších problémů. Připomíná, že předchozí přesuny pracovních sil, například ze zemědělství do kanceláří, probíhaly několik generací. AI může podobnou transformaci zvládnout během jediného desetiletí. Navíc zatímco předchozí technologické revoluce nahrazovaly především fyzickou práci a vytvářely nové pozice vyžadující lidské přemýšlení, AI začíná nahrazovat právě samotnou lidskou kognitivní práci.
Některá pracovní místa podle Gatese zmizí navždy
Mezi prvními mohou být podle Gatese výrazně zasaženy oblasti prodeje, zákaznické podpory, programování nebo práce právních asistentů. Postupně však může AI převzít také vyhodnocování žádostí o úvěry, analýzu dat nebo část práce ve zdravotnictví. A změna se podle něj nezastaví ani u kancelářských profesí. S rozvojem robotiky se totiž stejný problém přesune také do fyzického světa. Gates očekává, že ještě před koncem tohoto desetiletí začnou inteligentní roboti konkurovat lidem při některých činnostech například ve stavebnictví nebo pohostinství. Jakmile jedna společnost díky AI a robotům sníží své náklady a následně ceny, její konkurenti budou podle něj nuceni udělat totéž. Pokud tak neučiní zavedené společnosti, udělají to nové startupy.
Největší změna má přijít ve chvíli, kdy bude AI schopna odvádět práci téměř bez chyb a nebude již potřebovat člověka, který její výstupy kontroluje. V takovém okamžiku budou mít firmy silnou ekonomickou motivaci nechat ji pracovat samostatně. Gates proto považuje AI nikoli pouze za další technologickou inovaci, ale za potenciální strukturální problém ekonomiky postavené na tom, že většina lidí získává své příjmy prostřednictvím zaměstnání.
Některé práce bychom měli AI jednoduše zakázat
Jedním z nejzajímavějších Gatesových návrhů je koncept, který označuje jako „Human Reserved“. V budoucnu bychom podle něj mohli vědomě určit některé činnosti a pracovní pozice, které zůstanou vyhrazené pouze lidem, přestože by je technologicky dokázala vykonávat také AI nebo robot. Gates tento koncept přirovnává k přírodním rezervacím. Také v nich bychom technicky mohli stavět domy nebo silnice, ale jako společnost jsme se rozhodli, že hodnota zachování přírody je vyšší. Podobně bychom se podle něj mohli rozhodnout v případě některých lidských činností. Jako příklad uvádí zdravotnictví. Robot by jednou mohl být technicky dokonale schopný oznámit pacientovi, že trpí nevyléčitelnou nemocí. Podle Gatese však existují situace, kdy by něco takového jednoduše dělat neměl. Podobný přístup by mohl platit například pro péči o seniory, vzdělávání nebo psychologickou péči, kde by AI člověku pomáhala, nikoli jej kompletně nahrazovala.
Ještě kontroverznější je jeho návrh na změnu daňového systému. Gates upozorňuje na jednoduchý problém. Pokud společnost zaměstná člověka, odvádí za jeho práci daně. Pokud stejného člověka nahradí robotem nebo AI, technologie může být naopak vedena jako firemní náklad. Současný systém tak podle něj v některých případech ekonomicky motivuje firmy k nahrazování lidí stroji.
Gates proto navrhuje zdanění robotů a dokonce využívání AI prostřednictvím zdanění výpočetních tokenů. Vybrané peníze by následně mohly financovat rekvalifikaci lidí, kteří kvůli automatizaci přišli o práci, a posílit sociální systém. Daň by ovšem podle něj musela být nastavena tak, aby současně nebrzdila oblasti, ve kterých může AI přinést jednoznačný společenský přínos, například vývoj levnějších léků nebo vzdělávání.
AI však Gates rozhodně nepovažuje pouze za hrozbu
Celý Gatesův pohled je zajímavý právě tím, že současně s poměrně tvrdým varováním před dopady AI popisuje technologii jako jednu z největších příležitostí, jaké kdy lidstvo dostalo. AI podle něj může výrazně urychlit vývoj léků, výzkum rakoviny, hledání nových zdrojů energie nebo řešení klimatických problémů. Velký potenciál vidí také ve zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání nebo státní správě.
Umělá inteligence navíc může jednotlivcům a malým firmám zpřístupnit schopnosti, na které dnes potřebují drahé odborníky nebo celé týmy zaměstnanců. Zároveň může lidem vrátit čas, který dnes tráví administrativou, vyhledáváním informací nebo řešením nejrůznější byrokracie. Gates proto nevolá po zastavení vývoje AI. Ostatně sám připouští, že kdyby existoval věrohodný způsob, jak celosvětově zpomalit vývoj umělé inteligence, pravděpodobně by jej podpořil. Zároveň však nevěří, že je něco takového vzhledem k ekonomické a geopolitické konkurenci reálné.
Namísto toho požaduje, aby státy začaly vytvářet nové instituce a pravidla schopná nástup AI řídit. Podle něj totiž současné státní instituce jednoduše nebyly vytvořeny pro technologii, která může současně zasáhnout pracovní trh, školství, daně, energetiku, volby, zdravotnictví, finanční systém, bezpečnost i dopravu. Podobný systém by navíc podle něj musel vzniknout také na mezinárodní úrovni. Vedle dopadu na pracovní trh Gates upozorňuje také na další dvě velké hrozby. AI může výrazně zvýšit schopnosti podvodníků a dalších útočníků prostřednictvím deepfake obsahu, kybernetických útoků nebo dezinformací. Zároveň se obává dopadu AI na děti a mezilidské vztahy. AI společníci jsou totiž vždy k dispozici, přizpůsobují se uživateli a na rozdíl od skutečných lidí jej nemusí nutit vystupovat z komfortní zóny. Právě to může být podle Gatese pro vývoj mladých lidí problém.
Jeho hlavní poselství je proto poměrně jednoduché. AI podle něj může být největším nástrojem pro vyrovnávání rozdílů mezi lidmi, jaký jsme kdy vytvořili, ale stejně tak může existující nerovnosti dramaticky prohloubit. O tom, která z těchto dvou možností nastane, podle Gatese nerozhodne samotná technologie, ale především rozhodnutí, která jako společnost uděláme v následujících letech.