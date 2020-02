Bill Gates si koupil superluxusní jachtu na vodíkový pohon za 600 milionů dolarů

Když designér Sander Sinot představil v Monacu na každoroční yacht show svůj nejnovější výtvor s názvem Aqua, popsal jachtu dlouhou 114 metrů jako loď určenou pro někoho, kdo má náročný životní styl a zároveň miluje špičkové technologie a nebojí se inovací. Pokud vám popis budoucího majitele sedl na Billa Gatese, pak jste se trefili. Právě ten si totiž nejnovější výtvor z dílny Sinot yacht objednal a investoval tak téměř 600 milionů amerických dolarů do neskonalého luxusu, ale zejména také do nekonvenční technologie, kterou představuje vodíkový pohon.

Pojďme se podívat nejdříve na to, co nabízí jachta svému majiteli, kterého bude zajímat především pohodlí. Celý trup je inspirován vodní hladinou a vlnami. Samozřejmostí je přistávací plocha pro vrtulník, bazén a na zadní palubě také menší vodopád. Když se Bill ráno probudí na jedné z pěti palub, má možnost rovnou skočit do moře nebo oceánu přímo ze zadní paluby, která díky velké otvírací platformě umožňuje přístup do moře. Případně si také může jít zacvičit do supermoderní posilovny. Po cvičení přijde vhod sprcha, kterou si Bill dopřeje v hydromasážní místnosti. Poté může vystoupat po kruhovém schodišti, které se nachází uprostřed lodi od spodní paluby, ve které má výhled na dvojici velkých nádrží na zkapalnění vodík, až po horní palubu, ve které má možnost pozorovat přímo z přídi lodě v místnosti se 180stupňovým prosklením jak loď brázdí hladinu. Přímo z vyhlídkové místnosti se může přesunout do ložnice, vzít si v šatně něco na sebe a vystoupat na horní palubu, kde na něj již čeká připravená helikoptéra.

Kromě absolutního luxusu zaujala jachta Billa zejména svým pohonem – o ten se totiž stará vodík. Celá jachta je poháněna zkapalněným vodíkem, který je uložen při extrémně nízkých teplotách ve vakuově izolovaných nádržích v trupu lodi. Zkapalněný vodík je následně přeměněn na elektrickou energii pomocí palivových článků. Technologie, která se o přeměnu vodíku na elektřinu stará, nese označení PEM (Proton Excahnge Membrane) a jediným vedlejším produktem této přeměny je voda. Z vodíku tedy vzniká pouze čistá voda a elektrická energie. Z PEM putuje elektrická energie do rozvaděčů, odkud je distribuována po palubě, aby poskytla energii pro pohon, pomocné systémy a veškeré další systémy, které jsou na palubě.

Baterie pak slouží pro uložení energie. PEM totiž nedokáže vyrábět energii v reálném čase přesně tak, jak jachta potřebuje pro svůj provoz a proto je vždy nejprve nabita baterie, ze které dále putuje energie tam, kde je zrovna potřeba. Celý provoz je extrémně tichý a jachta tak nejen že neškodí životnímu prostředí uhlíkovou stopou, ale měla by také co nejméně dráždit vodní živočichy, které může rušit chod běžného motoru. Sám Sander Sinot, který za jachtou Aqua stojí, říká, že při rychlosti 17 uzlů dokáže jachta urazit na jedno doplnění vodíku do zásobníků až 3 750 námořních mil, což je výrazně více, než kolik dokáží urazit jachty podobných rozměrů vybavené konvenčními motory.

V souvislosti s investicí Billa Gatese do superluxusní jachty je důležité zmínit také fakt, že jen v loňském roce věnoval na charitu astronomických 35 miliard dolarů – tedy téměř 60 x tolik, co stála jeho nejnovější hračka. V uplynulých 14 dnech pak Bill věnoval 100 milionů dolarů na boj proti aktuálnímu koronaviru.