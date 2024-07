Bill Gates má zlatou kartu McDonald’s, která mu umožňuje jíst zdarma na celém světě

Pokud milujete McDonalds, pak se vám následující řádky budou číst poměrně těžko, obzvlášť s ohledem na to, jak jídlo v tomto fastfoodu zdražuje téměř každým dnem. Existují totiž lidé, kteří mají jídlo v McDonaldu zdarma. Jedním z takových je například Bill Gates nebo Warren Buffett. Právě druhý jmenovaný se o své zlaté kartě McDonald’s rozpovídal v jednom z rozhovorů pro CNBC. „Mám zlatou kartu McDonal’d, která mi umožňuje jíst zdarma v jakémkoli McDonld’s v Omaze po zbytek mého života. Takže rodina Buffetových má na vánoční večeři McDonald’s, zasmál se Warren.

Dodal také, že zatím co jeho karta je omezena jen na Omahu, ví, že Bill Gates má kartu, která platí na celém světě. „Je jich jen pár. Bill Gates jednu takovou má. Jeho umožňuje jíst zdarma po celém světě, moje pouze v Omaze. Já však nikdy neopouštím Omahu, takže pro mě je ta moje stejně dobrá jako ta jeho. McDonald’s zkrátka kdysi dávno daroval pár zlatých karet pro vyjimečné businessmany a ti tak mohou jíst již navždy zdarma. Jediný rozdíl je v tom, že zatím co jedny karty platí celosvětově a těch by mělo být maximálně 10 na světě, ty ostatní platí ve státě, kde jejich majitelé žijí. Je otázka, proč tyto karty dostali zrovna lidé, jenž si mohou koupit všechno jídlo světa, ovšem McDonald’s měl jistě nějaký důvod.

V roce 2022 se na vás však mohlo usmát štěstí, i když jste měli na účtě o pár stovek miliard dolarů méně, než Bill Gates. McDonald’s totiž uspořádal v USA soutěž, ve které šťastlivci, jenž vyhráli, získali takzvanou McGold Card, která jim umožňuje jíst v tomto fast foodu zdarma do konce jejich života.