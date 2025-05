Apple zvažuje konec Googlu na iPhonech. Akcie Alphabetu se propadly a společnost zaznamenala ztrátu 150 miliard dolarů

Akcie společnosti Alphabet, mateřské firmy Googlu, se ve středu propadly o více než 7,5 %, což představuje ztrátu tržní hodnoty přes 150 miliard dolarů. Důvodem je výpověď, kterou řekl Eddye Cue, šéf služeb Applu, během antimonopolního procesu proti Googlu. Cue uvedl, že Apple aktivně zvažuje integraci alternativních AI vyhledávačů do Safari. Mezi zvažovanými možnostmi jsou například OpenAI, Perplexity AI nebo DeepSeek.

Tato informace přichází v době, kdy se Apple snaží posílit své AI schopnosti a zároveň čelí tlaku na diverzifikaci svých služeb. Pokud by Apple skutečně změnil výchozí vyhledávač na svých zařízeních, mohlo by to výrazně ovlivnit dominantní postavení Googlu na trhu vyhledávání. Seznam Zprávy Pro uživatele iPhonů by to mohlo znamenat nové možnosti vyhledávání a integraci pokročilejších AI funkcí přímo do Safari. Pro Google by to však znamenalo ztrátu klíčového partnera a dramatický pokles příjmů z reklamy.