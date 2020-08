Proč Bill Gates žárlil na Steva Jobse

Společnosti Apple a Microsoft jsou odjakživa spoustou lidí vnímány jako konkurenční, a o jejích vedoucích představitelích – Stevu Jobsovi a Billu Gatesovi – se nezřídka mluví jako o rivalech. Řada lidí ale také ví, že nic není černobílé – a platí to i o vztahu obou zmíněných osobností. Vztah Steva Jobse a Billa Gatese by se v mnoha ohledech dal označit za pozitivní, a bývalý šéf Microsoftu dokonce v jednom z nedávných podcastů přiznal, že na Jobse ve skutečnosti svým způsobem žárlil.

Bill Gates, který byl hostem podcastu s názvem Armchair Expert, v rozhovoru s moderátorem a hercem Daxem Shepardem mimo jiné označil Steva Jobse za „čaroděje“, který uměl hotová kouzla, pokud jde o motivování ostatních. „Byl jsem také tak trochu čaroděj, takže jsem jeho kouzlům nepodlehl, ale viděl jsem ho ta kouzla pronášet, a poté jsem se podíval na lidi a viděl jejich okouzlení … tolik jsem žárlil,“ přiznal Gates v epizodě zmíněného podcastu. V pořadu přišla řeč také na Jobsův návrat do Applu koncem devadesátých let minulého století, a na to, jak jeho návrat (spolu s finanční injekcí, kterou Applu poskytl právě Microsoft) postavil jablečnou společnost opět na nohy, a to i přesto, že jí v tehdejší době už jen málokdo dával šanci na to, aby se vzpamatovala:„Nikdo nedokázal udělat to, co tehdy udělal on. Já bych to nedokázal, a neznám nikoho, kdo by to zvládl,“ vyslovil Gates Jobsovi své uznání, a označil jeho tehdejší návrat za „vskutku fenomenální“.

Vztah Billa Gatese a Steva Jobse byl již nesčetněkrát do detailu rozebrán v řadě novin, časopisů, na stránkách knih, v dokumentech i na všech možných webových stránkách. Lidé měli tendence myslet si, že Jobs a Gates jsou rivalové, skutečnost byla ale o něco komplikovanější. Byl to právě Gatesův Microsoft, který se v 90. letech minulého století výrazně podepsal na tom, aby Apple mohl opět vstát z popela. Gates často nešetřil obdivnými slovy na Jobsovu adresu, a to zejména po svém odchodu z vedení Microsoftu, kdy se začal zaměřovat na charitu a filantropii. Ostatně zmíněný podcast nebyl první příležitostí, při které Gates přirovnal Jobse ke kouzelníkovi – do paměti spousty lidí se také zapsalo setkání obou velikánů na konferenci D5 v roce 2007, kdy oba naráz absolvovali rozhovor na pódiu. Bill Gates v průběhu zmíněného rozhovoru kromě jiného označil Jobsovu schopnost práce za „magickou“.