Apple tajně připravuje vlastní AI servery! Spustit je má už příští rok

Apple nedávno oznámil významné partnerství s Googlem, v jehož rámci budou budoucí funkce Apple Intelligence využívat modely Gemini. Podle nových informací analytika Ming-Chi Kua se však zároveň ukazuje, že Apple nechce být na externích partnerech závislý dlouhodobě. Společnost se totiž připravuje na masovou výrobu vlastních AI serverových čipů. Kuo ve svém příspěvku na síti X uvádí, že Apple plánuje zahájit sériovou výrobu interně vyvíjených AI serverových čipů ve druhé polovině letošního roku. Současně má společnost v roce 2027 začít se stavbou a postupným uváděním do provozu vlastních datových center. To naznačuje, že Apple očekává výrazný nárůst poptávky po AI výpočtech, a to jak na straně serverů, tak u zařízení koncových uživatelů.
Spekulace o tom, že Apple pracuje na serverových čipech optimalizovaných pro AI, se objevují již několik let. Ačkoliv je jablečná společnost v poslední době kritizována za pomalejší nástup v oblasti generativní AI a kvalitu některých softwarových funkcí, její tým čipových inženýrů zůstává jednou z nejsilnějších stránek celé společnosti. Apple Silicon se stal klíčovým pilířem úspěchu iPhonů, iPadů a Maců a v posledních letech umožnil Applu vyvinout také vlastní mobilní modemy řady C1 a bezdrátový čip N1. Nyní se stejný tým zaměřuje na výkonné AI servery. Podle Kua by se první várky nových čipů mohly ještě v roce 2026 objevit v již existujících datových centrech Applu. Ovšem pravděpodobně v omezeném měřítku. Plný potenciál by pak měly odemknout až nové datové komplexy plánované na rok 2027.