Google Chrome se naučí dělat shrnutí článků. Pomůže AI

Google Chrome je stále nejpoužívanějším internetovým prohlížečem. A jak se zdá, jeho používání bude pro uživatele opět o něco příjemnější, s čímž pomůže i umělá inteligence. Americký gigant totiž oznámil, že do svého prohlížeče přidává aktualizované funkce generativní umělé inteligence s cílem pomoci uživatelům lépe se učit a rozumět informacím, které jsou dostupné na internetu.

K dispozici je beta verze funkce, která dokáže shrnout dlouhý článek do několika bodů. Podle Googlu má tato nová funkce zvaná „SGE while browsing“ pomoct uživatelům hlouběji se zapojit do dlouhého obsahu tvůrců. Je nutné říct, že funkce bude fungovat pouze na článcích volně dostupných na webu. Shrnovat placené články novinka nebude. Funkce umělé inteligence je dostupná v Google Chrome pro iOS a Android. Společnost ovšem deklarovala, že v nejbližších dnech se novinka podívá samozřejmě také na desktopy.

Google má s umělou inteligencí daleko větší plány. Společnost plánuje přidat funkci, kdy, jakmile uživatel umístí kurzor myši nad slovo, se zobrazí náhled definic či obrázky s tímto slovem související. Uvidíme, jak bude řešení fungovat, neboť podobné novinky potřebují opravdu slušnou porci testování. Na papíře zní ale úmysl Googlu velmi hezky. Jaký je váš nejoblíbenější internetový prohlížeč?