Google potvrzuje: Nová verze Siri poháněná AI Gemini dorazí do konce roku

J. Jan Vajdák
Zástupci Googlu se oficiálně vyjádřili ke sledovanému partnerství s Applem. Na probíhající konferenci Google Cloud Next 2026 v Las Vegas potvrdili, že to bude právě jejich technologie Gemini, která ještě letos vdechne život zcela nové a chytřejší Siri.

Jablečná AI se základem od Googlu

Šéf cloudové divize Thomas Kurian během své prezentace uvedl, že Google s Applem spolupracuje jako jeho „preferovaný poskytovatel cloudu“. Na základech technologie Gemini tak momentálně vzniká nová generace takzvaných Apple Foundation Models. Právě ty budou tvořit mozek budoucích funkcí Apple Intelligence, včetně tolik očekávané a výrazně personalizovanější Siri.

Čekání skončí koncem roku

Ačkoliv původní spekulace hovořily o vydání na jaře, Apple kvůli ladění přesnosti interní plány posunul. Nové Siri se tak s jistotou dočkáme ještě letos, přičemž první oficiální ukázka proběhne už 8. června na vývojářské konferenci WWDC v rámci představení systému iOS 27.

Zatím však zůstává záhadou, zda bude nová Siri využívat čistě vlastní zabezpečený systém Applu (Private Cloud Compute), nebo se bude spoléhat na servery Googlu. Kvůli očekávanému obrovskému náporu uživatelů totiž Apple údajně požádal Google o prozkoumání možností využití jeho obrovských datových center.

Podle mě je toto oficiální potvrzení definitivní tečkou za snahou Applu vyvinout si špičkovou AI čistě ve vlastní režii. Spojení s Googlem je pro jablečné inženýry možná tak trochu nepříjemné, ale pro koncové uživatele jde o tu nejlepší možnou zprávu.

