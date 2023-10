ČNB vlastní 2,6 milionu akcií Applu

Česká Národní Banka vlastní akcie Applu v hodnotě více než 442 milionů dolarům tedy okolo 10 miliard korun. ČNB část svých devizových rezerv investuje do významných akcií a k těm rozhodně patří také Apple. Právě do Applu Česká Národní Banka investovala od července do září letošního roku a pořídila 818 501 kusů akcií, díky čemuž jich na konci září měla 2,6 milionů. Vzhledem k průměrné ceně akcie 170$ tak vlastní ČNB akcie Applu za 10 miliard korun.

Pokud se vám to zdá hodně, pak například Warren Buffett vlastní 916 milionů akcií Applu v hodnotě 154 miliardy dolarů a Apple tvoří více jak 50% jeho akciového portfolia. Warren Buffett je taktéž největším akcionářem Applu a to díky vlastnictví 5,9% všech akcií Applu.

Bohužel pro ČNB nebyla doba investice zrovna ideálně načasovaná. Kdyby ČNB nakupovala Apple až dnes, ušetřila by téměř čtvrt miliardy korun, právě o tolik se totiž akcie Applu propadly oproti okamžiku, kdy do nich ČNB letos investovala.