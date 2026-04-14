OpenAI varuje uživatele Macu: Okamžitě aktualizujte naše aplikace!

Pokud na Macu používáte aplikace od OpenAI, teď není prostor to odkládat. Firma vyzývá k okamžité aktualizaci všech svých aplikací kvůli bezpečnostnímu problému v nástroji třetí strany. Podle OpenAI sice nedošlo k úniku dat, ale změna se týká samotného ověřování aplikací.
Společnost OpenAI oznámila, že narazila na bezpečnostní problém spojený s nástrojem třetí strany s názvem Axios. Ten byl součástí širšího incidentu, o kterém se v posledních dnech mluvilo napříč technologickým sektorem. Důležité je, že podle firmy neexistují žádné důkazy o tom, že by došlo k úniku uživatelských dat nebo kompromitaci jejich systémů. Jinými slovy, nejde o situaci, kdy by někdo získal přístup k vašim konverzacím nebo účtu.
Proč je aktualizace nezbytná
Problém tentokrát spočívá jinde a týká se způsobu, jakým macOS ověřuje, že aplikace skutečně pochází od vývojáře, za kterého se vydává. OpenAI nyní mění své bezpečnostní certifikáty pro macOS aplikace. To je mechanismus, který zajišťuje, že aplikace stažená do vašeho Macu je opravdu oficiální a nebyla po cestě upravena. Právě proto firma vyzývá všechny uživatele, aby si stáhli nejnovější verze aplikací jako ChatGPT nebo Codex. Bez této aktualizace by teoreticky mohlo dojít k situaci, kdy by se někdo pokusil šířit falešnou aplikaci, která by se tvářila jako oficiální produkt. Nejde tedy o reakci na konkrétní útok, ale o preventivní krok. OpenAI chce zkrátka minimalizovat i velmi nepravděpodobné riziko.
Starším verzím brzy odzvoní
S aktualizací souvisí ještě jedna praktická věc. Po 8. květnu už starší verze aplikací nemusí fungovat vůbec. To znamená, že pokud aktualizaci odložíte, může se stát, že se k aplikaci prostě nepřihlásíte nebo se nespustí. Týká se to všech čtyř Mac aplikací, které OpenAI aktuálně nabízí, tedy ChatGPT, Codex, Atlas a Codex CLI. Podobné výzvy k aktualizaci se objevují poměrně často, ale v tomto případě se skutečně vyplatí zbystřit. Ne proto, že by se něco pokazilo, ale proto, že jde o ochranu před situací, která by mohla nastat.