Breathe: aplikace, která zlepší vaše HRV a dech

Jakmile jsme začal používat Whoop a podsoupil Rolfing, což je jedna z nejzajímavějších věcí, které jsme kdy vyzkoušel, začal jsme se intenzivně zajímat o to, jaký vliv mají některé věci na náš život. Jednou z těch zcela nejzásadnějších hned po stravě, pohybu a spánku je dýchání. Je to také jedna z věcí, která skutečně dokáže ovlivnit náš HRV, tedy variabilitu naše srdečního tepu. Právě o HRV se v poslední době mluví jako o jedné z nejdůležitějších faktorů našeho zdraví a takzvané longevity. A právě soustředěné dychové cvičení a to už při pouhých dvou minutách denně dokáže tuto metriku zlepšovat. V App Store najdete stovky až tisíce aplikací, které lsibují, že vám pomohou s dychovými cvičeními, ovšem zatím co některé jsu placené, jiné jsou zas zbytečně překobinované a mě nakonec padla do oka aplikace Breathe.
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Breathe je zdarma, bez reklam a má tak jednoduchý design a rozhraní, že vás prostě bude bavit ji používat. Můžete si vytvořit vlastní cvičení nebo se spolehnout na ta, co aplikace obsahuje. Breathe obsahuje 4 cvičení, která si můžete jednoduše přizpůsobit, tak aby vám vyhovovalo. Jednoduše si můžete k cvičení pustit některé z přijemných zvuků jako je šumící les, déšť a tak podobně a těch pár minut se zkrátka ponoříte do svého vlastního světa a soustředíte se jen a pouze na dýchání. Já aplikaci používám už pár měsíců a musím říct, že na HRV má skutečně pozitivní vliv. Navíc se u ní příjemně zastavíte, zrelaxujete a soustředíte se jen a pouze na sebe. Aplikace je dostupná také pro Apple Watch a pokud hledáte něco, co vám zlepší život, pak je Breathe přesně pro vás.
Breathe si můžete zdarma stáhnout v App Store přímo zde.