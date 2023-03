5 aplikací pro Apple Watch, které při cvičení určitě oceníte

Tempo for Runners 7

Pokud rádi a často běháte, můžete vyzkoušet aplikaci s názvem Tempo for Runners. Tempo for Runners nabízí možnost záznamu vaší pohybové aktivity a sledování parametrů, jako je tepová frekvence, kadence, vertikální oscilace nebo čas kontaktu se zemí. Vše můžete přehledně sledovat v grafech na spárovaném iPhonu, přidávat poznámky, nastavovat vlastní cíle a spoustu dalšího.

Zones for Training

Pokud při cvičení sledujete také zóny srdečního tepu, určitě oceníte aplikaci Zones for Training, která je přímo stavěná pro tyto účely. Zones for Training umí spolehlivě změřit váš srdeční tep v průběhu pohybové aktivity, zařadit jej do správné zóny, a umožní vám vše potřebné sledovat v grafech na spárovaném iPhonu. Samozřejmostí je také možnost integrace s nativním Zdravím.

Aplikaci Zones for Training stáhnete bezplatně zde.