Apple chystá vlastní herní ovladače. Prozradil ho vlastní operační systém

V betě operačního systému macOS 26.7 se objevily zajímavé zmínky naznačující, že Apple možná v tichosti pracuje na vlastních herních ovladačích. Uživatel totiž objevil v systémových souborech odkazy na dvě dosud nevydaná hardwarová zařízení.
Dva odlišné modely s bohatou výbavou
Zmíněná zařízení nesou kódová označení T6502 a T1057. Kód navíc obsahuje vyhrazené hardwarové plug-iny pro obě periferie, což silně naznačuje, že se jedná o skutečné fyzické produkty ve vývoji, nikoliv pouze o zástupný software. Podle objevených profilů nabídnou oba modely standardní rozložení prvků známé z klasických konzolí. Nechybí směrový kříž (D-pad), dvojice analogových páček, ramenní tlačítka, analogové spouště ani systémová tlačítka Home a Menu. Ovladače se od sebe liší především v oblasti haptické odezvy a senzorové výbavy. Model s označením T1057 plně podporuje akcelerometr a gyroskop pro pohybové ovládání, verze T6502 tyto senzory podle uniklého kódu nemá.
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Apple tyto stopy ve druhé RC verzi macOS 26.7 obratem odstranil. Nález proto může ukazovat na budoucí komerční produkt, ale teoreticky by se mohlo jednat i o speciální interní hardware, který v Applu používají výhradně k testování herních technologií. Ačkoliv trhu s herními periferiemi aktuálně dominují prověřené ovladače k Xboxu, PlayStationu nebo Nintendu a prostor pro ergonomická vylepšení je minimální, Apple by mohl případnou novinku odlišit pomocí svých softwarových předností. Na každý pád v budoucnu bych od Applu prvně čekal spíše větší zapojení se do gamingu. Ačkoli se situace pomalu zlepšuje a už dnes si lze na Macích několik AAA titulů zahrát, stále je to bída. Výkon mají přitom nové M čipy více než dostatečný.