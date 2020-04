Apple chystá vlastní herní ovladač: Šílený nápad, nebo naopak geniální tah?

Není tomu tak dávno, co se dostaly na světlo světa spekulace o vývoji bezdrátového herního ovladače Applem. Na první pohled se může zdát tato informace jako naprosto šílená, jelikož Apple nikdy synonymem pro hry nebyl. Pokud se však na spekulaci podíváme s patřičným odstupem a přijmeme novodobou tvář Applu, která se v posledních letech čím dál výrazněji rýsuje, zjistili bychom, že vytvoření herního ovladače pro svůj ekosystém ve výsledku vůbec od věci není a dávalo by smysl.

Pryč je ta doba, kdy byly pro Apple stěžejní primárně hardwarové produkty. Poslední roky totiž čím dál více ukazují, že ani na softwarové služby by se nemělo zapomínat, ba co víc – že možná v budoucnu díky své sílící popularitě klasické hardwary přerostou.Toho si je Apple samozřejmě velmi dobře vědom a jejich sílu se proto snaží zvyšovat, seč může. Zářným příkladem mohou být loni představené Apple Arcade a Apple TV+. Ani jedna ze služeb sice zatím tak úplně nezáří, nicméně jejich hvězda přesto pomalu stoupá. U TV+ bude zřejmě stoupání ještě bolestivé, jelikož je tvorba originálních pořadů zkrátka nákladná. Apple Arcade je ale v pozici zcela jiné. Jasně, i za něj musí Apple platit, jelikož v něm provozuje hry od tvůrců třetí strany, avšak ve srovnání s tvorbou filmů a seriálů musí být tyto peníze naprosto zanedbatelné – tím spíš, když je místo v Apple Arcade alespoň dle informací od vývojářů stále bráno jako jakési VIP stanoviště, které dělá studiu dobré jméno. Apple má tedy při vyjednávání o cenách her další eso v rukávu, kterým může cenu titulu minimalizovat.

Ekosystém Applu není jen o Applu

Herní svět v podání Applu však není ani zdaleka jen Apple Arcade, nýbrž další spousta zajímavých her či služeb dostupných přes App Store. Řada z nich je přitom již nyní na tak vysoké úrovni, že se mohou měřit i s konzolovkami či počítačovými hrami – minimálně tedy z hlediska hratelnosti a zábavnosti. Jasně, po grafické stránce si asi ještě chvíli na vyrovnání se počítačům počkáme, ale vadí to vůbec někomu? Vždyť naprostá většina z nás hraje na iPhonech s displeji maximálně 6,5” velkými, na kterých si stejně každičký detail nemáme šanci vychutnat. Zkrátka a dobře, u mobilních zařízení je a zřejmě ještě dlouho bude na prvním místě velmi dobrá hratelnost. Právě ta však může leckdy doplácet na dotykové ovládání, které je pro mnohé hráče nemyslitelné. A právě zde přichází na scénu herní ovladač z dílny Applu. Nemusí se jednat o žádný revoluční produkt, který by zastínil Sony či Xbox. Bohatě by stačilo, kdyby zkrátka jen “odemkl” ovladatelnost některých hůře ovladatelných titulů na displeji a propojení s Apple produkty vyšperkoval vychytávkami, které jsou Applu vlastní například u AirPods. Bavíme se tu tedy například o párovacích animacích, popřípadě nejrůznějších vychytávkách pro ovladatelnost jako například poklepy nebo stisky určitého místa opatřeného senzorem.

Jak jsem již psal výše, ovladač by nepřinesl žádnou revoluci a vlastně by ani nebyl výjimečný. O to by u něj ale ani Applu jít nemuselo. Jeho hlavní “funkcí” by totiž bylo boostnutí herních služeb a to jak těch provozovaných Applem, tak cizích. V obou případech by tak Applu pomohl ve vydělávání skrze předplatné či poplatek z něj. A jeho funkce navíc, kterými by se odlišil například právě od Xboxu či Playstationu, by byly de facto jen přidanou hodnotou “navíc” – tedy alespoň z pohledu Applu. Z pohledu uživatele by byly naopak tyto funkce přesně tím, kvůli čemu si ovladač kupují a kvůli čemu s ním hrají.

Podtrženo, sečteno – práce na herním ovladači Applu dávají ve výsledku skutečně velký smysl, jelikož si skrze něj může společnost odemknout dveře k daleko většímu počtu hráčů a u těch stávajících zase zvýšit jejich útraty ve světě služeb. Jasně, nebude to nic jednoduchého, jelikož by se jednalo o opravdu komplexní řešení s mnoha pilíři, kdy samotný ovladač by by jen jeden z nich, avšak pokud by se Applu zadařilo, mohl by se z něj stát možná trochu nečekaně herní hegemon minimálně mobilního světa. A co je pro společnost, která se v posledních letech zaměřuje spíš na běžné uživatele nežli na profíky víc, než ovládnutí podobného segmentu?