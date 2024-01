Tento herní ovladač kompatibilní s iPhony 15 (Pro) nyní seženete s mimořádnou slevou

Komerční sdělení: Hraní na mobilních telefonech se těší v posledních letech čím dál tím větší popularitě. Není se však vůbec čemu divit. Smartphony mají totiž výkonu na rozdávání, čehož využívají vývojáři a vypouštějí na ně špičkové tituly srovnatelné leckdy s těmi, které můžeme znát z počítačů či konzolí. Abyste si je však užili dosyta, není od věci vlastnit herní ovladač, díky kterému s hry užijete na maximum. Jedním z nich je i GameSir G8 Galileo, který můžete nyní získat s příjemnou slevou.

S novým herním ovladačem GameSir G8 Galileo se váš smartphone stává plnohodnotnou herní stanicí s funkcemi jako přizpůsobitelné joysticky, mapování tlačítek a vynikající ergonomií. Ale stojí za to tento herní ovladač pro smartphone? To může záviset na tom, co hledáte nebo, co je důležitější, zda máte skvělý smartphone. Tento herní ovladač vám umožňuje připojit telefon mezi dvě komponenty uspořádání tlačítek na ovladači Xbox. Klade důraz na vylepšenou ergonomii před přenositelností a nabízí průchozí nabíjení přes USB-C a 3,5mm audio jack.

Klíčové funkce:

Připojení přes USB-C

Tři herní režimy nabízejí univerzální kompatibilitu

Nabíjení při hraní přes USB-C a 3,5mm audio jack jsou obrovským benefitem

Možnost přizpůsobení předního panelu ovladače

GameSir G8 Galileo sice nedokáže jednostranně proměnit váš telefon v zařízení, které překoná konzoli nebo výkonný herní počítač, ale nějakým způsobem povýší váš herní zážitek a přidá periferie k vašemu smartphonu. S ergonomickým designem a průchozími porty efektivně proměňuje G8 Galileo váš smartphone v herní stanici, umožňující jeho připojení k zdroji energie a sluchátkům.

Pro koho je GameSir G8 Galileo deální:

Hledáte ergonomický a přizpůsobitelný herní ovladač pro mobil

Máte telefon s USB-C portem

Plánujete hrát méně náročné hry nebo streamovat hry přes cloud

Vynikající triggery i joysticky GameSir Hall Effect senzorové páčky nabízejí 360° bezchybnou a přesnou kontrolu, poskytují přesnost a odolnost, kterou mobilní hráči vyžadují. A Hall Effect analogové spouště poskytují bezkonkurenční hladkost a reakci, poskytující vám konkurenční výhodu v každé hře.

USB-C: USB-C port zaručuje spolehlivé připojení k vašim herním zařízením, dodávající nekompromisní hladkost a spolehlivost. Stačí zapojit a ponořit se do hry s neochvějnou důvěrou. (Pozn.: kompatibilní s Androidem a iPhone 15 Series a pouze s iPhone 15, není kompatibilní s ostatními modely iPhone)

Nabíjení při hraní a 3,5mm audio jack: Připojte se k USB-C portu vašeho telefonu pro ultra-přirozené hraní a zajistěte, že vaše hraní nebude přerušeno. Nabíjejte během hry a používejte svá oblíbená sluchátka.

Magnetické odjímatelné přední panely: Vylepšte svůj G8 a přizpůsobte ho svému jedinečnému stylu s magneticky odjímatelnými předními panely. Snadno je vyměňujte a udržujte svou herní sestavu svěží a vzrušující, podobně jako byste personalizovali svůj postavu ve hře.

On-the-fly mapování: G8 má 2 dodatečné tlačítka pro rychlé mapování během hry bez použití softwaru. Okamžitě programovatelné. Mapovatelná tlačítka: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View/Menu/Capture/D-Pad.

Přeměňte svůj telefon v ultimátní herní stanici s GameSir G8 Galileo! Objednejte si ho ještě dnes a vylepšte své herní zážitky na nový level! Pokud vás ovladač zaujal, máme pro vás vynikající zprávu. Díky slevovému kódu NNNGSG8G jej totiž můžete mít za pouhých 59€ a to navíc s dopravou zdarma a rychlým doručením.

