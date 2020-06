Podpora herních ovladačů od Xboxu se u Apple produktů rozšíří o další modely

Produkty z dílny Applu nejsou obecně vnímány jako stroje vhodné ke hraní her. To se však snaží kalifornský gigant v posledních měsících změnit, seč je to jen možné. Po vytvoření Apple Arcade a vnuknutí podpory základních herních ovladačů od Xboxu a PlayStationu svým systémům nyní chystá další herní krok kupředu. Jednat se konkrétně bude o rozšíření podpory herních ovladačů.

Zatímco v případě PlayStationu je výběr herních ovladačů dosti chabý, jelikož zahrnuje de facto jen klasický Dual Shock, u Xboxu je situace zcela jiná. Kromě klasických ovladačů jsou totiž k dispozici i verze pro náročnější hráče či profesionály spolu s verzemi pro hendikepované. Tyto ovladače však nebyly kvůli tomu, že disponují mírně odlišnými ovládacími prvky než které mají klasické verze, doposud podporovány. To se však v iOS 14, iPadOS 14 tvOS 14 a velmi pravděpodobně i macOS Big Sur změní. Apple totiž na jednom ze seminářů v rámci své WWDC potvrdil, že ovladače Xbox Elite Wireless Controller Series 2 a Adaptive Controller začne ve svých systémech podporovat a to plně. To jinými slovy znamená, že pokud budou vývojáři chtít využít jejich plný potenciál, budou mít možnost.

Vášnivým hráčům na Apple produktech nezbývá v tuto chvíli nic jiného než doufat, že nové šance chytí vývojáři pořádně za pačesy a představí tituly, které se v lecčem vyrovnají klasickým konzolovkám. Výkon na to Apple produkty určitě mají a ovladatelnost díky rozrůstající se podpoře ovladačů už taky. Míč je proto nyní právě u vývojářů.