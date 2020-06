Hráči, jásejte: iPadOS 14 bude u her podporovat klávesnice a myši

Zatímco o iOS 14 se přední představitelé Applu rozpovídali na pondělní Keynote poměrně dost, jeho odnoži pro iPady v podobě iPadOS 14 už tolik času nevěnovali. To je však poměrně velká škoda, jelikož se s odstupem času ukazuje, že i on přináší kotel skvělých novinek, které potěší nejednoho jablíčkáře. Patří mezi ně i podpora myší a klávesnic ve hrách.

Že to Apple myslí se hrami vážně nemůže být po jeho krocích z posledních měsíců absolutně pochyb. Poté, co světu představil svou herní službu Apple Arcade, totiž přidal do svých operačních systémů i podporu herních ovladačů pro Xbox One a PlayStation 4, díky čemuž je nyní možné na jeho produktech hrát mnohem lépe než kdy předtím. Nyní se navíc rozhodl úroveň hraní posunout na další úroveň a iPadOS vnuknout u her podporu klávesnic a myší. Ty jsou sice k iPadům připojitelné již poměrně dlouho, avšak zatím sloužily jen pro ovládání systému, popřípadě aplikací.

Tímto krokem dává Apple jasně najevo, že jeho plán přiblížit iPady co možná nejvíce Macům stále platí a hodlá za tím i nadále jít. Nutno přitom podotknout, že minimálně v otázce her zřejmě iPady Macy v brzké době dokonce předeženou. Herní knihovna na iOS/iPadOS je totiž přeci jen širší než ta, která je k dispozici na macOS. Jak už však bývá u podobných vylepšení zvykem, o jejich úspěchu rozhodnou z velké části i vývojáři aplikací, kteří budou muset své hry myším a klávesnicím přizpůsobit. Nezbývá tedy než doufat, že svou šanci chytnou za pačesy a s podporou nebudou otálet tak, jak u ovladačů pro herní konzole.