Je to přesně rok nazpátek, co došlo k rozdělení operačního systému iOS na iOS pro iPhony a iPadOS pro iPady. Letos rozhodně ke spojení nedošlo, ba naopak se iPadOS 14 oproti iOS 14 opět v mnohém liší. V případě, že patříte mezi nedočkavce, stejně jako většina nás v redakci, tak si můžete iPadOS 14 nainstalovat už nyní. Chcete-li zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto článku. Ukážeme vám, jak stáhnout speciální konfigurační profil, pomocí kterého lze iPadOS 14 bez problémů nainstalovat již nyní.

Kompletní návod: Jak nainstalovat iPadOS 14 už nyní

V případě, že chcete na váš iPad nainstalovat nejnovější iPadOS 14 a chcete mít jistotu, že nic nepokazíte, tak jste tady naprosto správně. Kompletní postup pro instalaci iPadOS 14 najdete právě zde:

Prvně je nutné, abyste v prohlížeči Safari na vašem iPadu přešli na tuto stránku.

Jakmile tak učiníte, tak klepněte u sekce iOS a iPadOS 14 na tlačítko Download.

Zobrazí se upozornění, ve kterém najdete informaci o tom, že se systém pokouší instalovat profil – klepněte na možnost Povolit , a poté na Zavřít.

, a poté na Nyní přejděte do Nastavení -> Obecné -> Profily , kde rozklikněte stažený profil, odsouhlaste podmínky a instalaci potvrďte.

, kde rozklikněte stažený profil, a Nakonec je nutné, abyste pomocí notifikace, jenž se zobrazí, restartovali váš iPad.

váš iPad. Po restartování přejděte do Nastavení -> Obecné -> Aktualizace softwaru, kde už jen stačí aktualizaci stáhnout. Po stažení proveďte klasickou instalaci aktualizace, jako u starších verzí iPadOS.

Pomocí tohoto návodu jste mohli zjistit, jak lze nainstalovat iPadOS 14. V minulých návodech jsme se společně podívali na instalaci macOS 11 Big Sur, nechyběl ani návod pro instalaci iOS 14. Za pár minut se společně ještě podíváme na instalaci watchOS 7.