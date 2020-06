Je to pár minut nazpátek, co jsme vám prostřednictvím jednoho z posledních článků zprostředkovali návod, díky kterého si můžete již nyní nainstalovat iOS a iPadOS 14. Apple však dnes v rámci WWDC 2020 nevydal jen systémy pro iPhone a iPad – k dispozici je například i macOS 11 Big Sur. I tento systém už si uživatelé mohou nainstalovat na své Macy a MacBooky – pokud chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto návodu.

Kompletní návod: Jak nainstalovat macOS 11.0 Big Sur už nyní

Pokud chcete na vašem Macu či MacBooku provést instalaci macOS 11.0 Big Sur, tak postupujte následovně:

Přejděte na tuto webovou stránku , kde v sekci pro instalaci macOS klepněte na možnost Download.

, kde v sekci pro instalaci klepněte na možnost Stáhne se vám instalační soubor, které rozklikněte, a poté v novém okně klepněte na ikonu boxu.

Proveďte instalaci speciálního konfiguračního profilu – vše potvrďte.

Po instalaci se vám otevře okno s Předvolbami systému, kde stačí macOS 11.0 Big Sur stáhnout, a poté nainstalovat.

Berte na vědomí, že macOS 11.0 Big Sur má až 10 GB, jeho stahování tedy potrvá delší dobu. Mezitím si však můžete nainstalovat iOS či iPadOS 14, popřípadě můžete počkat na návod, ve kterém si ukážeme, jak nainstalovat watchOS 7 na vaše Apple Watch.