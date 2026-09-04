Blíží se zbrusu nový MacBook. Dorazí za tři roky, nabídne OLED a vyplní mezeru mezi řadami Air a Pro

Apple podle agentury Omdia zvažuje, že v roce 2029 uvede zcela nový MacBook s úhlopříčkou 13,8 palce a OLED displejem. To by mělo v produktovém portfoliu Applu vytvořit zcela novou kategorii, která se cenově i výkonnostně zařadí mezi nynější modely MacBook Air a Pro.
Aktualizovaná produktová mapa agentury Omdia ukazuje, že tento model využije hybridní OLED panel. Bude se tak lišit od pokročilejší tandemové OLED technologie, která se zřejmě dorazí u příštích modelů MacBook Pro koncem tohoto nebo začátkem nového roku. Chystaná 13,8palcová novinka má podle analytiků nabídnout zadní desku typu LTPO+, zabudované dotykové snímání, kameru ukrytou přímo pod displejem a barevný filtr integrovaný do zapouzdřovací vrstvy OLED displeje.
O novém Macbooku s OLED displejem se hovoří již nějakou dobu. V červnu server ZDNet Korea přinesl zprávu, že Apple u Samsung Display, LG Display a BOE zjišťoval možnost výroby 13,8palcových OLED panelů. Původně se předpokládalo, že tyto displeje jsou určeny pro první generaci OLED MacBooku Air, přičemž se spekulovalo, že tento by mohl dorazit v roce 2028. V nejnovějších plánech agentury Omdia se však OLED MacBook Air vůbec nehovoří. MacBooky Air by tak podle těchto odhadů mohly nadále spoléhat na LCD panely až do roku 2030.
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Vše se ještě může změnit
Analytici z Omdia upozorňují, že je zatím příliš brzy na určení konkrétního dodavatele displejů pro tento nový MacBook. Zároveň ale dodávají, že nová řada má obrovský potenciál a může oslovit širokou škálu zákazníků.
Vzhledem k tomu, že je vydání plánováno až za tři roky a jde o vůbec první zmínku o kompletně nové řadě MacBooků, je nutné brát tyto informace se značnou rezervou. Vzhledem k mé kancelářské práci jsem stále nenarazil na limity mého MacBooku Air s M1, ačkoli baterka už není co bývala. Pokud ještě něco vydrží, možná bude mým dalším „Macem“ právě onen záhadný jablečný laptop s OLED displejem. Protože když si uvědomím, jak krásně se mi dívá na OLED displej mého iPhone, je představa mít tentýž displej i na počítači opravdu lákavá.