iMac dostane OLED displej, hned to ale nebude

Displeje Apple produktů jsou dlouhodobě opravdu špičkové, přičemž zejména přechod na OLED u řady produktů v posledních letech posunul zobrazovací schopnosti jablečného hardwaru na zcela novou úroveň. Tak trochu v povzdálí nicméně v současnosti pomyslně postává iMac, který sice taktéž nabízí kvalitní displej, nicméně prostor pro zlepšení tu rozhodně je. Jak se však zdá, to ve výsledku nemusí být nějak přehnaně daleko. Ve hře je totiž přechod na OLED panel, který by znamenal jednu z největších změn tohoto počítače za poslední roky.
Podle nových informací asijského portálu ZDNet Korea už údajně Apple oslovil své tradiční dodavatele v čele se Samsungem a LG s žádostí o výrobu testovacích 24“ OLED panelů pro budoucí iMac. A co víc, jasno údajně nemá jen v samotné technologii, ale i v konkrétních parametrech. Konkrétně má Apple chtít jas kolem 600 nitů a jemnost zhruba 218 PPI, což by oproti současnému LCD panelu znamenalo citelné zlepšení hlavně v oblasti kontrastu a podání barev.
Zajímavé přitom je, že by šlo o vůbec největší OLED displej, jaký kdy Apple ve svém zařízení použil, což však samo o sobě ukazuje, že nejde o jednoduchý krok. Výroba velkých OLED panelů s vysokou hustotou pixelů je totiž technologicky náročná a Apple si zjevně nechává dostatek času na to, aby vše doladil. Právě čas je v tomto případě klíčový. Podle dostupných informací se totiž OLED iMacu nedočkáme dřív než někdy kolem let 2029 až 2030. Samsung by pak měl první vzorky dodat už v roce 2026 s tím, že LG bude následovat s vlastním řešením, které má vsadit na jinou technologii pro dosažení vyššího jasu. Apple si tak zjevně nechává prostor nejen na výběr dodavatele, ale i na ladění výsledné kvality.
Do té doby se ale iMac úplně zastavovat nebude. V nejbližší době se očekává jeho přechod na čip M5, který naváže na aktuální generaci s M4 a přinese další výkon navíc. OLED tak v tomto kontextu nepůsobí jako rychlá evoluce, ale spíš jako dlouhodobý plán, který má iMac posunout zase o úroveň výš. Snad tedy Apple tento svůj plán dotáhne k dokonalosti a my se za pár let budeme místo nynějšího LCD skutečně koukat na živější OLED.