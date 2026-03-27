Apple bojuje proti návratu Launchpadu na Macy s macOS Tahoe

Pokud patříte mezi uživatele, kteří si na Macu oblíbili přehled aplikací Launchpad, po aktualizaci macOS Tahoe jste pravděpodobně zažili zklamání. Apple tuto funkci nečekaně odstranil. Nápravy se ale okamžitě chopil vývojář Attila Miklosi s aplikací AppGrid, která klasické rozhraní pro spouštění aplikací vrací zpět. Jak se ale ukázalo, Apple má s touto alternativou velký problém.
Ačkoli byla aplikace AppGrid po vydání velmi úspěšná, uživatelé si všimli, že poslední čtyři měsíce nedostala žádnou aktualizaci. Důvodem je postoj ze strany Applu. Paradoxem je, že Apple odmítá schválit nové verze s odůvodněním, že aplikace je příliš podobná funkci Launchpad. Tedy stejné funkci, kterou sám ze systému vyřadil.
Vývojář Miklosi se nad situací podivuje. Apple aplikaci z App Store nestáhl, stále ji prodává a stále si bere svou 30% provizi z každého prodeje. Zároveň mu ale zakazuje vydávat opravy chyb nebo přidávat nové funkce, o které uživatelé žádají. Miklosi se několikrát odvolal, ale neúspěšně.
Apple mu vzkázal, že aktualizace povolí pouze v případě, že se aplikace začne vzhledově výrazně lišit od původního vzoru. To však vývojář odmítá, protože lidé si ji koupili právě proto, aby Launchpad co nejvěrněji nahradila.
Celý spor je o to podivnější, že pravidla App Store zakazují vytvářet aplikace, které lze zaměnit s existujícími produkty Applu. Vzhledem k tomu, že Launchpad v macOS Tahoe již neexistuje, je argumentace Applu pro mnohé nepochopitelná.
Miklosi se proto rozhodl pro jediné možné řešení. Na svém webu začal distribuovat alternativní verzi AppGrid mimo App Store. Tato verze je navíc paradoxně lepší, protože obsahuje totiž funkce, které Apple v App Store zakazuje, jako je aktivace gestem sevření prstů (pinch) nebo pomocí aktivních rohů obrazovky. Za mě byl Launchpad velmi povedený a přehledný a nedivím se, že uživatelé návrat chtějí a proto si tak oblíbili AppGrid.
Mne to chýbalo, kúpil som si app :)
Ja používam LaunchNext s aktualizáciami problém nie je.