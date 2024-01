Nový Mini Cooper E: Na 240mm OLED displeji si zahrajete hry, užijete si 5G, cloudovou navigaci a mnoho dalšího

Hlavním prvkem nových modelů je ikonický centrální přístroj – MINI Interaktivní jednotka. Kulatý OLED displej s průměrem 240 mm a sytými barvami dokonale zapadá do interiéru rodiny nových modelů MINI. Jeho umístění uprostřed palubní desky umožňuje pohodlné používání řidičem i spolujezdcem vpředu.

Přehled digitálních novinek rodiny nových modelů MINI:

Premiéra v automobilovém průmyslu: MINI Interaktivní jednotka je první kruhový OLED displej s neotřelým a pro MINI typickým designem uživatelského rozhraní.

MINI Operační systém 9 vyniká specifickým, emocionálně podmanivým designem MINI, navrženým přímo pro dotykové ovládání. Jedná se o vlastní vývoj BMW Group, který je poprvé založen na softwarovém balíku Android Open Source Project (AOSP).

Až osm režimů MINI Experience poskytuje mimořádně pohlcující zážitek z jízdy díky přizpůsobenému využití světla, designu uživatelského rozhraní, nastavení pohonu a zvuku. Volitelný světelný projektor na zadní straně MINI Interaktivní jednotky zahalí celou palubní desku do barev a vzorů, které odpovídají zvolenému režimu. Tomu je přizpůsobena i prezentace obsahu na volitelném Head-up displeji.

Nezaměnitelný zvukový projev čistě elektrických modelů: Akustický repertoár zahrnuje zcela nové jízdní zvuky v interiéru, charakteristický zvuk značky MINI, který zvenčí podtrhuje identitu vozu, znělky pro nové režimy MINI Experience a 30 nových zvukových signálů s informačními a varovnými funkcemi.

Digitální asistent MINI Intelligent Personal Assistant se aktivuje mluveným příkazem „Hej MINI“ a lze jej používat s vizualizací „MINI“ nebo volitelně se psem „Spikem“. Digitální Osobní asistent umožňuje zákazníkům ovládat důležité funkce hlasovým povelem, umožňuje zadávat požadavky nebo přání související s cestováním a rozpozná, zda právě hovoří řidič nebo spolujezdec.

Nový cloudový navigační systém MINI poskytuje mimořádně rychlý a přesný výpočet trasy. Nejnovější mapové podklady jsou vždy přenášeny do vozu v reálném čase. Plánování tras optimalizované pro nabíjení znamená, že řidiči čistě elektrických MINI mohou s klidnou myslí vyrazit na delší cesty. Volitelná funkce Augmented View nabízí řidičům živý videopřenos prostoru před vozem na MINI Interaktivní jednotce, doplněný o další informace pro snazší navigaci. Zákazníci si mohou vybrat z různých designů map a také aktivovat atraktivní možnost 3D vizualizací budov.

Obchod MINI Connected Store poskytuje volitelný přístup k široké a neustále se rozšiřující nabídce praktických a zábavních aplikací, např. herní konzole AirConsole či streamování hudby a videa (dostupný obsah se liší podle jednotlivých zemí).

Digitální přístup do vozu pomocí kompatibilních zařízení Apple, Google a Samsung: Volitelně nabízený MINI Digitální klíč Plus nabízí řidiči přístup do vozu, aniž by musel vytáhnout svůj chytrý telefon z kapsy. Klíč lze pomocí funkce sdílení předat dalším osobám.

Vysokorychlostní připojení k internetu a volitelná kompatibilita se standardem 5G.

Dálkové aktualizace Remote Software Upgrades: Vozy MINI jsou nyní také pravidelně bezplatně vylepšovány prostřednictvím dálkových aktualizací softwaru. V závislosti na zemi, modelu, výbavě a stavu vozidla lze dokonce zdarma získat další nové funkce nebo funkční vylepšení.

Nový designový styl Charismatic Simplicity (charismatická jednoduchost) se odráží také v estetice nového uživatelského rozhraní, v němž se propojují funkční a emocionální prvky. Zjednodušený design pracuje se zcela novou grafikou, která vytváří mimořádně moderní vzhled. Statické a dynamické prvky se na kulaté ploše OLED displeje přirozeně prolínají a vyznačují se jasnou strukturou. Různé drobné animace vylepšují již tak mimořádně intuitivní interakci mezi řidičem a centrálním přístrojem, svým zpracováním dále podtrhují digitální charakter nových vozů rodiny MINI.

MINI Operační systém 9 je vlastním vývojem společnosti BMW Group a využívá softwarovou sadu Android Open Source Project (AOSP). Ovládání je intuitivní a řídí se standardy známými ze spotřební elektroniky.

Uprostřed displeje je umístěno hlavní menu, na němž lze vybrat a spustit přizpůsobený obsah přejetím prstem do strany. Ve spodní části displeje se nachází lišta obsahující položky „Navigace“, „Média“, „Telefon“, „Všechny aplikace“ a v závislosti na okolnostech i tlačítko „Domů“. Přejetím prstem od spodního okraje displeje nahoru se objeví panel nástrojů, což je úkon, který zákazníci znají z mnoha zařízení spotřební elektroniky. Sem je možné uložit oblíbené funkce a připravit je tak pro jejich rychlou volbu. Umístit sem lze například cíle navigace či rozhlasové stanice. Tuto lištu lze aktivovat také pomocí tlačítka s hvězdičkou na multifunkčním volantu. Horní část displeje je vyhrazena pro údaje důležité pro jízdu, jako je například rychlost jízdy nebo informace o stavu vozu. Volitelný Head-up displej zobrazuje nejdůležitější informace do zorného pole řidiče.

Vnitřní teplota klimatizace pro řidiče a spolujezdce se trvale zobrazuje na levém a pravém okraji displeje. Detailnější nastavení klimatizace se provádí prostřednictvím menu MINI Interaktivní jednotky, toto menu lze vždy vyvolat dotykem nebo hlasovým příkazem. V závislosti na zvoleném režimu Experience se jediným dotykem na ukazatel rychlosti celá MINI Interaktivní jednotka změní na typický rychloměr MINI.

Režimy MINI Experience pro intenzivní okamžiky v MINI. Emocionální spojení mezi novými vozy MINI a jejich řidiči se díky režimům MINI Experience dále zintenzivní. Standardní provedení disponuje režimy Core, Green a Go-Kart, z nichž každý má svůj vlastní specifický design uživatelského rozhraní. Rozsah možností režimů Experience lze volitelně dále rozšířit pomocí dalšího vzájemně sladěného osvětlení a ozvučení. Díky režimům MINI Experience se řidiči mohou uvnitř vozů MINI nové generace přenést až do osmi různých světů, přičemž aktivaci každého režimu signalizuje jeho charakteristická znělka.

MINI Interaktivní jednotka zobrazuje různé motivy a obsah podle zvoleného režimu. Výrazným prvkem interiéru je nová interpretace pro MINI typického osvětlení interiéru. Volitelný projektor na zadní straně OLED displeje dokáže palubní desku doslova odít do sladěných barevných odstínů a vzorů. Souhra projekce, vnitřního osvětlení a MINI Interaktivní jednotky zasahující až do obložení dveří vytváří jedinečné zážitky, které posádku doslova pohltí.

Obzvláště zajímavý je režim Personal, přinášející nové možnosti personalizace a přizpůsobení. Umožňuje cestujícím pomocí aplikace MINI použití vlastní fotografie z galerie chytrého telefonu jako pozadí na MINI Interaktivní jednotce. Osvětlení okolí jednotky se automaticky nastaví v barvě ladící se zvolenou fotografií. Barevné provedení volitelného Head-up displeje se rovněž přizpůsobuje zvolenému režimu MINI Experience. Tím i tento prvek přispívá k emotivnímu, poutavému a konzistentnímu uživatelskému zážitku.

K dispozici jsou následující režimy MINI Experience, jejichž použití se liší podle konkrétního modelu a jeho výbavy: Core, Go-Cart, Green, Balance, Timeless, Vivid, Personal a Trail. Inteligentní osobní asistent MINI Intelligent Personal Assistant – vizuálně doprovázený nápisem MINI nebo psem Spikem. Je to poprvé, kdy je plně funkční hlasový asistent dostupný i v modelech značky MINI. Inteligentního osobního asistenta MINI Intelligent Personal Assistant lze aktivovat spojením „Hej MINI“ nebo stisknutím tlačítka na volantu. Hlasem ovládaná interakce na kruhovém OLED displeji probíhá formou animace složené z grafických prvků, typografie a avatara. Pro vizualizaci si uživatelé mohou vybrat mezi stylizovaným vyobrazením vozu MINI a volitelně také v podobě psa „Spika“, který je dobře známý mnoha fanouškům vozů MINI.

Obchod MINI Connected Store: hraní her na AirConsole, streamování videa, Spotify a neustále se rozšiřující nabídka aplikací. Nový online obchod MINI Connected Store v kombinaci s volitelně dodávaným paketem MINI Connected poskytuje přístup k neustále se rozšiřující nabídce praktických a zábavných aplikací, včetně aplikací pro hraní her a streamování hudby či videa. Dostupnost aplikací se

v jednotlivých regionech liší, takže je možné různým zákazníkům poskytnout co nejlépe přizpůsobenou nabídku.

Po zavedení v současných modelech BMW čeká také zákazníky nové rodiny MINI jedinečná forma hraní her ve voze. Řidič a spolujezdci mohou při stání vozu hrát různé hry v aplikaci AirConsole, což jim zkrátí čas čekání například při nabíjení. Spuštění her pomocí AirConsole je zcela jednoduché. Hráči potřebují pouze svůj chytrý telefon, který slouží jako ovladač, a MINI Interaktivní jednotku. Po spuštění aplikace AirConsole ve vozidle lze chytrý telefon a vůz propojit naskenováním QR kódu na OLED displeji. Hráči pak mohou rovnou přejít do akce.

Technologie AirConsole umožňuje okamžité bezdrátové ovládání her pomocí chytrých telefonů. Toto jedinečné řešení znamená, že se do herní zábavy ve voze může během přestávek v jízdě zapojit více hráčů, včetně cestujících na zadních sedadlech. Obecně lze říci, že je možné hrát sám nebo se všemi ostatními cestujícími ve vozidle, a to buď jako tým, nebo proti sobě. Nabízené hry jsou nenáročné, protože se snadno ovládají a jejich hraní je intuitivní. K dispozici je celá řada závodních, sportovních, kvízových a hudebních her, simulačních, strategických, skládaček a logických her, včetně titulů Go-Kart Go, Golazo, Music Guess a Overcooked. Portfolio nabízených her se neustále rozšiřuje.

Pro MINI Operační systém 9 byly upraveny aplikace jako Spotify, takže se nyní dokonale integrují do kulatého tvaru centrálního displeje MINI Interaktivní jednotky. Uživatelé MINI si tak mohou vychutnat intuitivní a vizuálně velmi atraktivní zážitky ze streamování hudby. K účtu Spotify se uživatel může připojit jednoduchým naskenováním QR kódu.

Služby MINI Connected budou po uvedení nových modelů MINI na trh nově zavedeny ve více než 40 zemích. Nedílnou součástí MINI Operačního systému 9 jsou také bezdrátová připojení Apple CarPlay

a Android Auto.

Větší flexibilita a digitální přístup k vozidlu díky MINI Digitálnímu klíči Plus. Rodina nových modelů MINI nabídne zákazníkům další zajímavou funkci v podobě MINI Digitálního klíče Plus. Po jeho aktivaci na kompatibilním zařízení Apple, Google nebo Samsung budou řidiči přicházející k novým modelům MINI přátelsky uvítáni. Používá se k tomu technologie ultrawideband. Uvítací sekvence pokračuje uvnitř vozu po otevření dveří a je zakončena personalizovaným pozdravem na základě MINI ID. To vše se děje, aniž by řidič musel vytáhnout svůj chytrý telefon z kapsy nebo tašky. Digitální klíč lze přátelům nebo členům rodiny z peněženky Apple nebo Google snadno a bezpečně nasdílet pomocí nativní funkce „sdílení“, známé z mnoha aplikací.

Vzdálená aktualizace softwaru je nyní pro MINI standardem.

Značka MINI, jakožto člen rodiny BMW Group, se může opřít o více než pětileté zkušenosti s dálkovou aktualizací softwaru automobilů BMW. Softwarová architektura nové rodiny MINI využívá stejný software pro vzdálené aktualizace, který se od roku 2018 průběžně vyvíjí v modelech BMW, čímž je zajištěna bezproblémovost a bezpečnost. Tímto způsobem se do vozů MINI několikrát ročně dostanou bezplatné aktualizace.

V závislosti na zemi, modelu, konkrétní výbavě a stavu vozidla mohou aktualizace také bezplatně přinášet nové funkce nebo vylepšení těch stávajících.