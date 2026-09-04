Apple TV+ tasí podzimní trumf. Akční komedie Mayday s Ryanem Reynoldsem sbírá nadšené recenze

Apple TV+ nechrlí spoustu obsahu jako Netflix. Filmů a seriálů je méně, ovšem hodnocení je často vyšší. Mezi největší hity patří momentálně Ted Lasso nebo sci-fi Dark Matter a Silo. V poslední době však Apple produkuje i více filmů. Tento týden dorazí Mayday, který se prezentuje jako akční thriller. Pokud budeme věřit prvním recenzím, tak se bude jednat o hit.
Mayday na Apple dorazí 4. září. V hlavních rolích uvidíme Ryana Reynoldse a Kennetha Branagha. O režii a scénář se postarali John Francis Daley a Jonathan Goldstein. Ti mají na svědomí například komedii Noční hra či fantasy Dungeons & Dragons: Čest zlodějů. Zahraniční recenze tvrdí, že film „bude pecka“. Portál JoBlo například nešetřil chválou a uvedl, že Mayday je bez debat nejlepším filmem tohoto roku, který nezamířil do kin.
Podobně hodnotí novinku i Empire. Podle něj diváci při spojení „akční komedie s Ryanem Reynoldsem“ přesně vědí, co dostanou. A sice skvěle natočené souboje a spoustu vtipných hlášek. Mayday prý toto všechno beze zbytku splňuje a přidává i něco navíc. Deník The Hollywood Reporter pak vyzdvihuje komediální chemii hlavních protagonistů s tím, že diváci budou doufat v pokračování. Recenze tedy nasvědčují tomu, že po filmu F1, který ovšem šel i do kin, se jedná o další jablečnou filmovou bombu.
Jakožto fanoušek fotbalu v poslední době vidím Ryana Reynoldse především ve spojení se spoluvlastnictvím fotbalového klubu Wrexham, který dostal až do 2. anglické ligy. Bulvární média dokonce během letního přestupového období spekulovala, že by klub chtěl přivézt za 30 milionů eur Pavla Šulce z Lyonu, což se ale nestalo. V jaké roli máte Ryana Reynoldse nejraději?