5 filmů na iTunes, které o víkendu pořídíte výhodněji (17. 6. 2022 – 19. 6. 2022)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Hon na Rudý říjen

Film režiséra Johna McTiernana, natočený podle bestselleru Toma Clancyho, je příběhem mužů, v jejichž rukou leží odpovědnost za soudný den. Zbrusu nová, supermoderní jaderná sovětská ponorka míří k pobřeží USA. Jejím velitelem je kapitán Marko Ramius (Sean Connery). Americká vláda se obává, že ponorka „Rudý říjen“ zaútočí. Analytik CIA (Alec Baldwin) je jiného názoru. Myslí si, že kapitán Ramius chce emigrovat. Má však jen několik hodin, aby ho našel a svůj názor dokázal. Sovětské námořní a vzdušné síly po ponorce totiž pátrají také. Hon na ponorku začíná.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Hon na Rudý říjen pořídíte zde.

Pot a krev

Mark Wahlberg, Dwayne Johnson a Anthony Mackie se představí v hlavních rolích akční komedie na motivy neuvěřitelného příběhu, který se skutečně stal. Děj se odehrává roku 1994 v Miami. Daniel Lugo je ambiciózní trenér z posilovny, který věří ve fitness a ve volných chvílích myslí jen na to, jak si splnit svůj americký sen o penězích a krásných ženách. Nic neponechá náhodě a zosnuje plán jak bezbolestně zbohatnout, do něhož zasvětí své dva kolegy z posilovny – Adriana Doorbala, který je kvůli nadměrnému holdování steroidů impotentní a bývalého recidivistu Paula Doylea, křesťana závislého na kokainu. Nápad je to geniální – unesou nepříjemného kolumbijského obchodníka Victora Kershawa a za kufr plný peněz ho zase propustí na svobodu. Jen kdyby se všechno tak příšerně nezvrtlo.

59,- vypůjčení, 69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Pot a krev pořídíte zde.

Poslední samuraj

Tom Cruise hraje v tomto rozsáhlém eposu odehrávajícím se v Japonsku v 70. letech 19. století kapitána Nathana Algrena, respektovaného amerického vojenského důstojníka najatého japonským císařem, aby v zemi vycvičil první armádu v umění moderního válčení. Když se císař snaží vymýtit staré imperiální samurajské bojovníky, aby připravil prozápadní a obchodu nakloněnou vládní politiku, na Algrena nečekaně udělá dojem a ovlivní ho setkání s japonskými bojovníky. Dostává se tak do středu boje mezi dvěma dobami a dvěma světy, a to pouze se svým vlastním smyslem pro čest, který ho má vést jako posledního samuraje.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Poslední samuraj pořídíte zde.

District 9

Lidstvo se po staletích plných nejistoty a pochybností dočkalo jasného důkazu o existenci mimozemské civilizace. Před více než 20 lety přiletěli na Zemi mimozemští uprchlíci, kteří lidstvo překvapili svou neútočnou povahou a pasivitou. Přistáli v Johannesburgu, kde je tamní vláda uvěznila v oblasti District 9. Dohlíží na ně organizace MNU. Ta tuší vysoký finanční potenciál, pokud dokáže zprovoznit jejich zbraně aktivované mimozemskou DNA. Jeden z agentů MNU, Wikus Van De Merwe (Sharlto Copley), se dostane do kontaktu s neznámou látkou a začne se mu měnit DNA. Záhy se stává nejhledanějším mužem planety. Je klíčem k odhalení tajů mimozemské technologie. Film byl moninován na čtyři Oscary za nejlepší film, scénář, vizuální efekty, střih.

59,- vypůjčení, 99,- zakoupení

Čeština

Film District 9 pořídíte zde.

Šílený Max: Zběsilá cesta

Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. Narazí však na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Šílený Max: Zběsilá cesta pořídíte zde.