Na Apple TV míří další hit! Mark Wahlberg se vrací v akční komedii The Family Plan 2

Apple TV pokračuje v silné filmové sezóně letošního podzimu a chystá premiéru dalšího velkého titulu. Tentokrát půjde o pokračování jedné z nejsledovanějších komedií streamovací platformy – The Family Plan 2 s Markem Wahlbergem v hlavní roli. Apple právě zveřejnil první oficiální trailer.
Plán pro rodinu 2
Původní film The Family Plan (Plán pro rodinu) měl premiéru na konci roku 2023 a okamžitě se stal nejúspěšnějším filmem v historii služby Apple TV. I když ho později překonaly novinky jako The Gorge nebo Wolfs, zůstal mezi diváky mimořádně populární. Není proto divu, že Apple vsadil na pokračování, které by díky větší uživatelské základně mohlo zaznamenat ještě větší úspěch.
The Family Plan 2 dorazí na Apple TV v pátek 21. listopadu, tedy týden před Dnem díkůvzdání ve Spojených státech. Trailer naznačuje, že se tentokrát děj přesune do Evropy, kde Wahlbergova rodina zažije sváteční dobrodružství plné akce, humoru a nečekaných zvratů. Nově se představí i herec Kit Harington, známý ze seriálu Hra o trůny, který ztvární hlavního padoucha.
Tentokrát o Vánocích
První díl sice u kritiků propadl – na Rotten Tomatoes má pouhých 29 %, ale mezi diváky si vedl mnohem lépe s hodnocením 60 %. Druhý díl slibuje větší tempo, svižnější humor a atraktivní vánoční atmosféru, která by mohla přilákat ještě širší publikum.
Film The Family Plan 2 bude exkluzivně dostupný na Apple TV. Platforma zároveň nabízí populární seriály jako Ted Lasso, Severance, The Morning Show nebo Shrinking. Podle prvních reakcí by právě tato akční komedie mohla být dalším hitem letošní filmové sezóny.