10 filmů na iTunes, které vám zpříjemní březen

Je tady březen. Současná situace návštěvám kin opravdu nepřeje, takže pokud si chcete vychutnat nový film, nezbývá vám nic jiného než online prostor. Pokud si lámete hlavu s tím, jak budete trávit nejen březnové víkendy, máme pro vás várku tipů na filmy na iTunes, u kterých se rozhodně nudit nebudete.

Rambo: Poslední krev

John Rambo se konečně navrací domů. Život plný nelítostných soubojů a zabíjení vyměnil za poklidný pobyt na vzdáleném ranči v Arizoně, kde dokonce také nachází pár blízkých lidí. Mírumilovný život ale vezme za své ve chvíli, kdy se dcera jednoho z jeho blízkých přátel ocitá v nebezpečí poté, co byla unesena mexickou mafií. Snímek Rambo: Poslední krev určitě zaujme všechny příznivce této kultovní série a fanoušky legendárního Sylvestera Stalloneho.

Akční/dobrodružný/thriller

USA, 2019, 100 minut

Režie: Adrian Grunberg Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio, Yvette Monreal, Óscar Jaenada a další

Snímek Rambo: Poslední krev pořídíte na O2TV od 16.3.

30 minut po půlnoci

Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya (Jessica Chastain) přesune z bezpečí washingtonských kanceláří do epicentra honu na Usámu, na americkou ambasádu v Pákistánu. Byť relativní zelenáč, brzy pochopí pravidla hry, do kterých patří i mučení lidí, kteří by mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího teroristy. Navzdory permanentnímu nebezpečí a řadě situací, kdy jen tak tak vyvázne smrti ze spárů, krok za krokem rozplétá složitou síť vztahů v teroristických buňkách, až narazí na jméno, které by ji mohlo přivést až k samotné ikoně teroristů. Tenhle Abu Ahmed je však stejně nepolapitelný jako Usáma, situace se navíc povážlivě mění, Američané v Pákistánu jsou v čím dál větším nebezpečí, samotná CIA se dostává pod intenzívní palbu politiků a veřejného mínění kvůli nestandardním vyšetřovacím metodám svých lidí a Usáma, je-li vůbec naživu, už vlastně nikoho nezajímá. Snad kromě Mayi, která je odhodlána dovést svůj osobní boj až do konce.

Drama / Historický / Thriller

USA, 2012, 157 minut

Režie: Kathryn Bigelow

Hrají: Jessica Chastain, Reda Kateb, Mark Strong, Joel Edgerton, Chris Pratt, Scott Adkins, Édgar Ramírez

Film 30 minut po půlnoci pořídíte zde.

Poslední aristokratka

Pokud vám Poslední aristokratka minulý měsíc na iTunes unikla, máte nyní možnost si ji znovu stáhnout. Frank (Hynek Čermák) je rodilý Newyorčan, který po svých šlechtických předcích zdědí zámek Kostka. S dcerou Marií (Yvona Stolařová) a manželkou Vivien (Tatiana Vilhelmová) se vrací do Čech, kde jim s navrácením majetku má pomáhat právní zástupce Benda (Vojtěch Kotek). Rodina ale velmi záhy zjišťuje, že Čechy nejsou Amerika a zámek zdaleka nevypadá tak, jako na fotkách. Poslední aristokratka je adaptací knihy Evžena Bočka a není v ní rozhodně nouze o řadu humorných situací, vystavěných především na rozdílech mezi českou a americkou mentalitou a reáliemi.

Komedie

Česko, 2019, 110 minut

Režie: Jiří Vejdělek

Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolařová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek, Pavel Liška a další

Film Poslední aristokratka pořídíte zde.

Amazing Grace

Snímek Amazing Grace vznikl v roce 1972, kdy legendární zpěvačka Aretha Franklin natáčela v jednom z kostelů na jihu Los Angeles své velké gospelové album. Dokumentární snímek s jedinečnou atmosférou a kouzlem čekal z technických i právních důvodů na své uvedení celých šestačtyřicet let, ze svého kouzla ale nic neztratil a i teď nám jasně demonstruje sílu afroamerické popové hudby s nádechem soulu a gospelu.

Dokumentární/Hudební USA, 2018, 89 minut

Režie: Alan Elliot, Sydney Pollack

Hrají: Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack, Charlie Watts a další

Snímek Amazing Grace pořídíte zde.

Na křídlech orlů

Všechny milovníky historie a Východu zajisté zaujme dramatický historický snímek Na křídlech orlů. Film podle skutečné události vypráví o životě olympionika Erica Lidella. Ten se po získání medaile na olympijských hrách v Paříži v roce 1924 vrací do své rodné Číny, kde vyučuje místní školáky. V roce 1937 je ale Čína napadena Japonskem a životy všech se od základů mění. Lidellovi ale vstoupí do života ještě jedna tragédie…

Drama/Historický/Sportovní

Čína/Hong Kong/USA, 2016, 104 minut

Režie: Stephen Shin

Hrají: Joseph Fiennes, Shawn Dou, Elizabeth Arends, Jesse Kove a další

Snímek Na křídlech orlů pořídíte zde.

Loft (2014)

Pětice ženatých chlapíků, toužících po zapovězeném dobrodružství. Rozlehlý pronajatý luxusní byt ve městě, který se má stát dočasným útočištěm pro milostné zálety a jiné nedovolené hrátky. Zdánlivě bezstarostná noc plná vášně, které učiní přítrž nález mrtvého těla neznámé ženy. Vrahem nutně musí být někdo z přítomných. Ale kdo?

Erotický/Mysteriózní/Thriller/Drama

USA/Belgie, 2014, 108 minut

Režie: Erik Van Looy

Hrají: James Marsden, Wentworth Miller, Isabel Lucas, Karl Urban, Rhona Mitra a další

Snímek Loft pořídíte zde.

John Wick

Jednou zabiják, navždy zabiják. Platí to i o Johnu Wickovi, zabijákovi, který je toho času na odpočinku. To ale neznamená, že se by se z něj stal kliďas – Johna Wicka se v žádném případě nevyplatí jakkoli nazlobit nebo podráždit. Co asi může čekat (pod)průměrné zlodějíčky, kteří se mu vloupají do domu, ukradnou mu auto a dokonce i zabijí jeho milovaného čtyřnohého mazlíčka? John Wick se vydává na cestu za pomstou, snadné to ale nebude ani pro jednu ze zúčastněných stran.

Akční/Krimi/Thriller

USA/Čína, 2014, 97 minut

Režie: Chad Stahelski, David Leitch Hrají: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adrianne Palicki, Bridget Moynahan a další

Snímek John Wick pořídíte zde.

Špionáž

Adam Cassidy je špičkovým vývojářem, kterého zaměstnává firma Nicholase Wyatta. Když ale na večírku s přáteli nelegálně použije firemní platební kartu, začne ho jeho vlastní šéf vydírat. Adam má na výběr – buďto začne pro Wyattovu korporaci pracovat jako špión, nebo ho Wyatt udá za krádež peněz. Adam dostává za úkol proniknout do konkurenční firmy a ukrást zde prototyp revolučního smarpthonu. Rozehrává přitom hru, která se mu brzy vymkne z rukou.

Drama/Thriller USA/Francie, 2013, 106 minut

Režie: Robert Luketic

Hrají: Liam Hemsworth, Amber Heard, Gary Oldman, Harrison Ford, Embeth Davidtz a další

Snímek Špionáž pořídíte zde.

Zombieland: Rána jistoty/Zombieland: Double Tap

Původní – a dnes již legendrání – Zombieland zná jistě každý z vás. Deset let po jeho natočení se jeho protagonisté i tvůrci dali opět dohromady, aby fanouškům přinesli neméně zábavné pokračování s názvem Zombieland: Rána jistoty. Stará známá čtveřice zabijáků se vrací, aby se po cestě přes Bílý dům a srdce země dostala k dalším zombíkům i přeživším. Ani tentokrát nebude rozhodně nouze o akci, napětí, ale také humor.

Akční/Komedie/Horor

USA, 2019, 99 minut

Režie: Ruben Fleischer

Hrají: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Zoey Deutch a další

Snímek Zombieland:Rána jistoty pořídíte zde.

Con Man

Snímek Con Man vypráví příběh mladého charismatického byznysmena jménem Barry Minkow. Minkow se díky svému úsilí, ale bohužel také díky svým lžím stane bohatým generálním ředitelem. Zdá se, že se mu do jeho cesty na úplný vrchol nemůže postavit absolutně nic. Barry Minkow se nijak neštítí nejen lží, ale také podvádění a krádeží.

Drama

USA, 2018, 100 minut

Režie: Bruce Caulk

Hrají: Scott Patterson, James Caan, Justin Baldoni, Talia Shire, Ving Rhames a další

Snímek Con Man pořídíte zde.