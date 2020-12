Recenze akční kamery Niceboy VEGA X PRO: Zkrátka povedená

K recenzi tohoto produktu jsem se velmi dlouho přemáhal. Ne snad kvůli tomu, že by byl špatný či se mi nelíbil. Nejsem ovšem jeho cílovou skupinou. Niceboy VEGA X PRO je sportovní minikamerou za příjemnou cenu, která nabízí velmi slušné specifikace. On skvělý poměr cena/výkon je u Niceboy již takovou klasikou a VEGA X PRO je produkt, který je ten vůbec nejlepší v sekci sportovních kamer od tohoto výrobce. Pojďme se tedy na ni podívat.

Balení

Nejprve ale jako obvykle k obsahu balení. Kdo by si myslel, že v krabici nalezne jen kabel a kameru, ten se bude divit. Balení totiž kromě kamery Niceboy VEGA X PRO obsahuje také voděodolný obal, jenž je připojitelný k dalšímu příslušenství, úchyt na řídítka, sadu úchytů k připojení voděodolného obalu k dalšímu příslušenství, stativový držák, dva nalepovací držáky (např. na helmu) + další nalepovací pásky, jistící lanka a popruhy, čistící hadřík na displej, nabíjecí USB kabel, baterii a manuál.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podrobněji podívat na technické specifikace. V kamerce naleznete čip iCatch V39 a senzor CMOS Sony. Objektiv je 170° celoskleněný 7G s antireflexní krycí plochou, světelnost je pak f/2.8. Zajímat vás bude rozhodně rozlišení videa a nutno říct, že máte z čeho vybírat. Kamerka totiž zvládá 4K 60/30 fps, 2,7K 30 fps, 1080p 120/60/30 fps, 720p 240/120/60 fps. Formát videa je MOV a H.264. Datový tok videa je až 120 MB/s při 4K 60 fps. Leckoho při natáčení videí potěší i stabilizace X-SEADY. O té ale si ale povíme níže. Maximální rozlišení fotografií je 20 MPx. Kamera má dva displeje. Zadní 2“ LTPS dotykový a přední 1,4“, jenž poslouží pro selfiečka. Vyměnitelná baterie má kapacitu 1350 mAh a její výdrž závisí na natáčeném videu. Sám výrobce uvádí, že na jedno nabití je VEGA X PRO schopna natáčet 115 minut 1080p videa při 30 fps a okolní pokojové teplotě. Kamera je jak dělaná i do extrémních podmínek. Sama o sobě je voděodolná do 12 metrů. S pouzdrem, které je součástí balení, dokonce do 30 metrů. Jde tedy o ideálního parťáka i pro potápění. Co se konektivity týče, naleznete zde Wi-Fi 2,4 GHz, microHDMI a microUSB. Rozměry kamery jsou 65 x 44 x 34 mm a její hmotnost i s baterií 127 gramů.

Zpracování

Podíváte-li se na kameru, designem se příliš neliší od kamer jiného druhu. Možná vás překvapí, že na svou velikost je poměrně překvapivě těžká, což je ale jedině dobře a dodává jí to na bytelnosti. Na její horní straně najdete dvě tlačítka. Jedno z nich je přirozeně spoušť. Druhé pak je tlačítko Mód, díky kterému jste schopní velice rychle přepínat mezi režimem videa a fotografie. Dále také nabízí rychlý vstup do nastavení videa a fotografií. Rovněž je zde k vidění LED dioda. Na pravém boku naleznete tlačítko vypnutí, jeho krátkým stiskem rovněž spustíte Wi-Fi. Na pravé straně můžete zpozorovat kryt, jenž schovává micorUSB a microHDMI konektory. Na spodní straně rovněž nachází kryt. Pod ním pak baterii a slot na microSD kartu, která není součástí balení. Vpředu je k vidění samozřejmě objektiv a nově také přední displej, jenž skvěle poslouží při natáčení Vlogů či selfiečkách. Na zadní straně, se kterou se ostatně budete setkávat nejčastěji, najdete 2“ dotykový displej.

Aplikace

Kamerku můžete spojit s telefonem za pomocí Wi-Fi. Nejprve ale bude nutné stáhnout z App Store či Google Play aplikaci iSmart DV. Wi-Fi na kamerce zapnete krátkým stisknutím tlačítka na boku. Poté vyhledejte VEGA X PRO na vašem smartphonu. Dále zadejte heslo, které uvidíte na displeji kamery. S nejvyšší pravděpodobností to bude „1234567890“. Zde pozor, v manuálu je heslo uvedeno chybně, jelikož tam chybí „0“. Nyní zapněte aplikaci a přidejte kameru do jednoho z volných polí. Jakmile tak učiníte, objeví se krátké načítání. Poté už smartphone poslouží jako vaše prodloužená ruka. Na displeji totiž uvidíte vše, co zabírá kamera. Můžete zde fotit, natáčet, přepínat rozlišení a tak podobně. Díky této aplikaci nebudete tak muset na kameru prakticky sáhnout. Aplikace je v anglickém jazyce, ovšem ovládání je tak jednoduché, že vám čeština v žádném případě chybět nebude.

Ovládání

Samotné ovládání kamery není problém a velmi rychle si ho osvojíte. Sám jsem shledával ovládání za pomocí tlačítek u předešlých verzí jako poměrně nepřívětivé. Dotykové ovládání vše řeší a práce s uživatelským prostředím je velmi intuitivní. Při zapnutí kamery na displeji pochopitelně vidíte snímaný obraz. Swipnutím dolů můžete uzamknout nebo vypnout kameru. Swipnutím do strany přepínáte mezi režimy kamera/fotoaparát. V každém režimu se můžete swipnutím nahoru dostat do rychlého menu, kde u kamery například rychle navolíte režimy Timelapse, SlowMotion, FasMotion, Seeamless nebo Normal. U fotoaparátu pak jde o Timelapse, Burst, CountDown, LongExp a Normal. V každém režimu máte vpravo dole ozubené kolečko, tedy nastavení. V něm můžete u fotoaparátu nastavovat rozlišení, ISO, Expozici, Délku Timelapse, časovač, počet snímků při užití funkce sériového snímání, měření expozice, vyvážení bílé, čas a datum u fotografie a podobně. U videa jde o obdobné záležitosti. Tedy Timelapse, Slowmotion, zvuk, expozice, videosmyčka, filtr větru a také X-STEADY. Při zapnutí této funkce se spustí šestiosá stabilizace videa pro plynulé záběry. U všech režimů jste pochopitelně také schopni nastavit jazyk, spořič obrazovky, automatické vypnutí, redukci rybího oka a podobně. Při pohledu na hlavní obrazovku můžete také kliknout do levého dolního rohu a procházet vámi natočené záběry a pořízené fotografie.

Fotografie

Ač jde převážně o kameru, bylo by hodně divné, kdyby uživatel nemohl pořizovat fotografie. Zařízení umí fotit v 2, 5, 8, 10, 14, 16 a 20 MPx, výběr je tedy na vás. Já pro účely recenze volil zlatou střední cestu, tedy 10 MPx. Je důležité říct, že kamera je určena pouze pro určitý typ fotek. Vzhledem k 170° objektivu se hodí převážně na focení krajin a přírody. Při pohledu na fotky si můžete tu a tam všimnout deformování okrajů, což je neduh takových objektivů. Nelze ovšem říct, že by se nedala touto kamerou například pořídit skupinová fotka či fotka jednotlivce. Okraje můžete vždy v nějakém jednoduchém programu „ořezat“. Samotnou kvalitu fotografií hodnotím nad očekávání. Není zde žádné umělé dobarvování a jiné nepřirozenosti. Barvy jsou věrné a fotografie jsou dostatečně detailní. Ale ruku na srdce, pokud budete chtít fotit, pravděpodobně sáhnete po svém smartphonu. Jako záložní fotoaparát ale Niceboy VEGA X Pro poslouží parádně.

Video

Nyní ale k tomu hlavnímu, což je samozřejmě kvalita videa. Než začnete natáčet, podmínkou je microSD karta typu UHS-I U3. To je alfa a omega celého vašeho natáčení. Jakmile zvolíte pomalejší typ, záběry se budou poškozovat a samotná práce s kamerou bude velmi špatná. Kamera samozřejmě nabízí několik možností rozlišení a snímkovací frekvence, což už jsem zmínil výše. Záleží tedy opět na vás, na jakém výstupu budete natočená videa pouštět. Samotná kvalita videa mě opět překvapila. Nutno říct, že jde o sportovní kameru, jejíž cena v řádech nižších tisíců. Nejde tedy o žádnou profesionální kameru a občas je holt na místě učinit ústupek kvůli cenové dostupnosti. Barevné podání a samotná kvalita videa se mi velmi líbí a věřím, že cílové skupině pomůže natočit desítky skvělých akčních záběrů. Je třeba zmínit, že pro kvalitní video je třeba kvalitní světlo. Jak můžete vidět v odkaze pod odstavcem, ve tmě je kamera nepoužitelná. Hlavním tahákem ke koupi by pro mě osobně ale byl režim X-STEADY, tedy optická stabilizace. Osobně jsem byl překvapen, jak velmi dobře funguje. Záběry pod recenzí jsou všechny natočeny s tímto režimem – kromě jednoho, což můžete sami porovnat. Pokud budete mít kameru připevněnou na autě, motorce či kole, věřím, že kvalitou obrazu bude konkurovat i dražším kamerám. Když se zaměříme podrobněji na zvuk, i ten stojí za zmínku. Niceboy VEGA X PRO disponuje stereo mikrofonem, zvuk je tedy v této cenové kategorii nadstandardní. Samozřejmě je třeba poznamenat, že kvalitní externí mikrofon bude vždy lepší variantou. I bez něj budete ale ze zvuku mile překvapeni.

Resumé

Co říci závěrem? Pokud hledáte akční kameru za rozumný peníz, s Niceboy VEGA X PRO vedle nešlápnete. Obraz je ve své cenové kategorii velmi dobrý. Zároveň je třeba poznamenat, že nekupujete jen kameru, ale i značné množství příslušenství. Přičteme-li si slušnou odolnost a kompaktní rozměry, jde opravdu o velmi povedený produkt.

Akční kameru Niceboy VEGA X PRO zakoupíte za 3990 korun zde